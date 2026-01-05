Channing Tatum turtelt mit Inka Williams in Costa Rica

Sonnengeküsste Turteltauben in Costa Rica: Channing Tatum (45) und Inka Williams (26) wurden am Wochenende am Strand dabei gesehen, wie sie barfuß im Sand lachten, planschten und sich innig küssten. Der Schauspieler verbrachte den entspannten Beach-Day mit dem Model an der Pazifikküste, sichtbar gelöst und gut gelaunt. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, hebt Channing seine Freundin sogar in die Luft, bevor er sie an sich zieht – ein Moment wie aus einem Film. Er trug schwarze Shorts, ein weißes T‑Shirt und eine Basecap, sie zeigte Urlaubs-Vibes pur in einem leichten Outfit mit Bikini und transparentem Pareo. Knapp ein Jahr nach dem Start ihrer Romanze scheinen die beiden verliebter denn je.

Die Fangemeinde hat die Schnappschüsse sofort aufgegriffen – kein Wunder, die Bilder liefern reichlich Gesprächsstoff. Erst im Herbst hatten Channing und Inka ihre Zuneigung auf roten Teppichen gezeigt: In Los Angeles feierten sie ihr offizielles Debüt, in London tauschten sie beim 69. BFI London Film Festival einen Kuss vor den Kameras. Davor war die Beziehung social-media-offiziell geworden, inklusive inniger Fotostrecken und Clips aus dem gemeinsamen Alltag. Zu Inkas Geburtstag gratulierte der Magic Mike-Star mit einem liebevollen Posting, dazu Schwarz-Weiß-Bilder und Ozean-Momente. Inka konterte im Frühjahr selbst mit einer Liebeserklärung: "Ein glückliches Leben für den schönsten, freundlichsten, lustigsten, doofsten und umwerfendsten Menschen aller Zeiten", schrieb sie auf Instagram.

Privat wirken beide nahbar und verspielt. Inka, das australische Model mit großer Online-Reichweite, teilt gern spontane Augenblicke – vom Strand bis zur Dirt-Bike-Tour, bei der sie auf dem Sozius sitzt und sich an Channing festhält. Der Hollywoodstar zeigt sich abseits des Rampenlichts familiär; bei einer Premiere begleitete ihn Tochter Everly, mit der er sonst eher selten öffentlich auftritt. Aus früheren Beziehungen kennt Channing den Rummel um sein Liebesleben, doch derzeit genießen er und die Influencerin offenbar die unkomplizierten Seiten des Zusammenseins: Sonne, Salz auf der Haut und viel Zeit füreinander. Ein Paar, das seine Zuneigung nicht versteckt – online wie offline.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/inkawilliams/3753743705330127982/ Inka Williams und Channing Tatum

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Williams und Channing Tatum beim London Film Festival 2025.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Channing Tatum mit seiner Freundin Inka und seiner Tochter Everly, September 2025