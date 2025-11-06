Katy Perry teilt süßen Backstage-Moment mit Tochter Daisy

Katy Perry (41) hat auf Instagram einen besonderen Einblick in ihr Leben als tourende Sängerin und Mutter gewährt. Unter den Fotos, die sie kürzlich postete, stach vor allem ein Backstage-Bild hervor, das sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Daisy Dove zeigt. Während Katy in voller Bühnenmontur in einem Stuhl lächelt, sitzt Daisy mit Kopfhörern auf ihrem Kopf und dem Rücken zur Kamera neben ihr. Dazu schrieb die Sängerin: "Wir sind auf Tour und bringen neue Musik heraus." Daisy ist das gemeinsame Kind von Katy und ihrem früheren Verlobten Orlando Bloom (48).

Neben diesem rührenden Schnappschuss teilte Katy auch eine humorvolle Textnachricht ihres Fotografen Cynthia Parkhurst, die einen weiteren Blick hinter die Kulissen ihres Tourlebens gewährt. In der Nachricht erzählte Cynthia, dass Daisy ein Foto aus einer ihrer Konzerthallen sah und darauf elf Fans gezählt hätte. Katy reagierte schmunzelnd mit einem Herz- und Daumen-hoch-Emoji. Schon im August hatte Katy intime Momente mit ihrer Tochter aus dem Touralltag geteilt, darunter ein Bild aus dem New Yorker Madison Square Garden, wo Daisy eifrig mit einem Spielzeug beschäftigt war, während ihre Mutter sie liebevoll betrachtete.

Katy und der Fluch der Karibik-Star, die Daisy im August 2020 willkommen hießen, trennten sich im Juni dieses Jahres, wie People bestätigte. Trotz der Trennung betonte Orlando im September, dass das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter oberste Priorität habe. "Wir haben die wunderschönste Tochter. Und wir sind großartig – nichts als Liebe", sagte er im Interview. Neben Daisy hat Orlando auch einen 12-jährigen Sohn, Flynn, aus seiner früheren Ehe mit Model Miranda Kerr (42). Katy dagegen konzentriert sich auf ihre Karriere und ihre Rolle als Mutter und teilt ihre besonderen Momente weiterhin großzügig mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry mit Tochter Daisy, November 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024