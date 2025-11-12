Fans sicher: Haben Katy Perry und Justin ein Partnertattoo?

Katy Perry (41) sorgt für Wirbel auf Instagram! Die Sängerin postete ein Video, in dem sie ihr neues Tattoo präsentiert: eine halbe Schmetterlingsflügel-Grafik auf ihrem Handgelenk. Doch ein zweiter Arm mit dem passenden Gegenstück machte das Motiv komplett, was sofort zu Spekulationen führte. Fans fragten sich in den Kommentaren: "Ist der andere Arm etwa Justin Trudeaus?" und "Hat sie ein Partnertattoo mit ihm?" Erst kürzlich bestätigten die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister ihre Beziehung, nachdem sie im Juli zum ersten Mal gemeinsam gesehen worden waren.

Doch die Wahrheit hinter dem Tattoo ist weniger romantisch: Die 41-Jährige klärte ihre Follower auf, dass das Schmetterlings-Motiv ein Gruppentattoo mit ihrer Tour-Crew sei. Der Anlass war das nahende Ende ihrer "Lifetimes Tour", die nur noch acht Konzerte vor sich hat. In Madrid, bei ihrem letzten Auftritt in Europa, hielt sie den besonderen Moment gemeinsam mit ihrem Team fest und schrieb dazu: "Kann nicht glauben, dass es schon Zeit für die Tour-Tattoos ist." Weiter erklärte sie, dass es für sie bald nach China, Japan und Abu Dhabi gehe, wo die letzten Auftritte auf sie warten.

Privat steckt Katy seit ihrer Trennung von Orlando Bloom (48) im vergangenen Juli in einer neuen Phase ihres Lebens. Mit ihrer jüngst veröffentlichten Single "Bandaids" spricht die Popsängerin offen über ihre Hochs und Tiefs nach der Trennung. In einem emotionalen Instagram-Beitrag gestand sie, wie schwer es ihr gefallen war, den Song zu veröffentlichen: "Selbst nach all den Jahren ist es beängstigend, verletzlich zu sein." Nun hofft sie, dass ihre Fans in den Lyrics Kraft finden, so wie sie es selbst getan hat. Die Sängerin und der Politiker genießen währenddessen ihre frisch aufgekeimte Romanze, die seit dem Sommer immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, IMAGO / Anadolu Agency Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perrys neues Tattoo, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024