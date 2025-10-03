So läuft Mark Wahlbergs Familienalltag mit den Kids

Mark Wahlberg (54) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, Beruf und Familie miteinander zu vereinen. Der Schauspieler, der zusammen mit seiner Frau Rhea Durham (47) vier Kinder großzieht – Ella, Michael, Brendan und Grace – möchte der beste Vater sein und gleichzeitig seiner Karriere gerecht werden. "Alles, was ich tue, ist für meine Kinder. Es geht um ihre Zukunft", verriet er gegenüber US Weekly bei der Weltpremiere seines neuen Films "Play Dirty" in New York City. Während der Dreharbeiten in Australien nutzte die Familie die Gelegenheit, Mark am Set zu besuchen, um gemeinsame Zeit zu verbringen.

Der Actionthriller "Play Dirty", in dem Mark die Hauptrolle des Parker übernimmt, startet am 1. Oktober auf Amazon Prime Video. Bereits vor der Premiere kamen seine Kinder in den Genuss einer exklusiven Vorführung in Paris. Besonders stolz war der Schauspieler, seinen Töchtern seinen Co-Star LaKeith Stanfield vorstellen zu dürfen, den die beiden bewundern. "Dann bin ich für einen Moment ganz cool", scherzte Mark über den Moment. Doch auch wenn ihre Eltern prominent sind, nehmen die Kinder das Leben in der Öffentlichkeit gelassen. Für sie sei Mark vor allem eines: ihr Vater.

Mark, der mit Filmen wie "The Departed" und "Ted" bekannt wurde, betonte schon früher, wie wichtig ihm familiäre Werte und ein starker Arbeitsethos sind. Gemeinsam mit Rhea legt er großen Wert darauf, seinen Kindern vorzuleben, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Nur selten nutzen sie Marks Bekanntheit – etwa, um Zugang zu Konzerten oder berühmten Persönlichkeiten zu bekommen. Der Hollywood-Trubel sei kein zentraler Punkt in ihrem Familienalltag. "Sie empfinden es eher als lästig, wenn wir auf der Straße verfolgt werden, aber sie gehen sehr gut damit um, und ich bin stolz auf sie", erklärte Mark bereits 2018 gegenüber US Weekly.

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

Instagram / byrheawahlberg Mark Wahlberg, Grace Wahlberg und Rhea Durham im Oktober 2022

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg mit seinem Sohn Brendan