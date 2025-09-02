Deutscher Kinohit "Wochenendrebellen" bekommt Reboot

Hollywood macht sich bereit für eine Neuauflage eines deutschen Kinoerfolgs: Die bewegende Geschichte von "Wochenendrebellen" wird in der Filmwelt der USA als "Weekend Rebels" neu interpretiert. Mit an Bord ist niemand Geringeres als Mark Wahlberg (54), der die Rolle des Vaters übernehmen wird. Auch Vera Farmiga (52) wird Teil der Besetzung sein, berichtet filmstarts.de. Der junge Schauspieler Indie DesRoches, bekannt aus der Disney+-Miniserie "Obi-Wan Kenobi", wird vermutlich die Rolle von Wahlbergs Filmsohn Jason übernehmen. Das Original wird von den Apple Studios verfilmt und beruht auf der wahren Geschichte von Vater und Sohn aus dem Jahr 2023.

Während im deutschen Film Fußballstadien eine zentrale Rolle spielen, wird das amerikanische Remake die Handlung auf Basketballplätze verlagern. Vater und Sohn schließen einen Pakt, um gemeinsam verschiedene Basketballspiele zu besuchen, mit dem Ziel, dass Jason – der das Asperger-Syndrom hat – lernt, besser mit Provokationen umzugehen und so auf einer regulären Schule bleiben kann. Hinter der Kamera steht Stephen Chbosky, der bereits mit Filmen wie "Vielleicht lieber morgen" und "Wunder" Erfolge feierte. Das Drehbuch stammt ebenfalls aus seiner Feder, und die Zusammenarbeit erfolgt erneut mit der deutschen Produktionsfirma Wiedemann & Berg Film.

Indie DesRoches ist kein Neuling im Geschäft mit Mark Wahlberg. Die beiden arbeiteten bereits im Drama "Father Stu" zusammen. Trotz seiner Autismus-Diagnose im Alter von drei Jahren hat DesRoches eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Neben seinen Rollen in "Obi-Wan Kenobi" und dem "Yellowstone"-Spinoff "The Madison" zeigt sich der junge Schauspieler in seinen Rollen stets eindrucksvoll und vielseitig. Wann die Neuverfilmung von "Weekend Rebels" in den Kinos zu sehen sein wird, ist noch ungewiss, aber Fans von Mark können sich den 1. Oktober 2025 vormerken, wenn sein neuer Film "Play Dirty" bei Amazon Prime Video im Stream erscheint.

Imago Aylin Tezel, Cecilio Andresen und Florian David Fitz bei der Premiere von "Wochenendrebellen"

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

Imago Der Cast von "Wochenendrebellen" auf der Premiere, München 2023

