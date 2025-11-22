Das sind die derzeit besten True-Crime-Dokus auf Netflix

Netflix bietet aktuell eine beeindruckende Auswahl an True-Crime-Dokumentationen, die das Publikum fesseln. Dabei werden nicht nur erschreckende Verbrechen rekonstruiert, sondern auch die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Betroffenen und die Gesellschaft beleuchtet. Unter den Highlights ist die Dokumentation über Gabby Petito (†22), die die dunkle Realität hinter der glänzenden Fassade eines scheinbar perfekten "Van-Life"-Lifestyles offenbart. Ebenso packend ist "American Nightmare", das die dramatische Entführung von Denise Huskins und die darauffolgenden unglaublichen Anschuldigungen gegen das Opfer sowie die Ermittlungen zeigt. Nicht weniger intensiv ist die Serie über die Brüder Menendez, in der exklusive Interviews den berüchtigten Prozess von 1989 und seine bis heute anhaltenden Debatten in den Fokus rücken.

Neu hinzugekommen ist 2025 die dreiteilige Serie über Fred und Rose West, das mörderische Ehepaar aus Großbritannien, das zwischen 1967 und 1987 mindestens zwölf Menschen tötete. Basierend auf bisher unveröffentlichten Polizei- und Tonaufnahmen erlaubt die Serie einen unvergleichlichen Einblick in die Ermittlungen und das Ausmaß ihrer Taten. Weitere packende Dokumentationen, die sich mit berühmten Serienmördern beschäftigen, umfassen die Dahmer- und Bundy-Tapes. Beide Doku-Reihen gewähren den Zuschauern seltene Einblicke in Ermittlungsakten und lassen auch Überlebende zu Wort kommen. Diese tiefgründigen Porträts der Täter und ihrer Verbrechen geben eine beklemmende Perspektive auf die menschliche Abgründigkeit.

Neben gruseligen Mordfällen geht es in anderen Projekten auch um Betrug und Skandale. "Fyre" rekonstruiert das Chaos um das katastrophale Musikfestival, dessen Veranstalter Billy McFarland 2025 trotz seines schlechten Rufs ein Comeback mit einer Neuauflage plant. Der Fall erlangte durch die Verbindung von Gier, Inkompetenz und digitaler Inszenierung internationale Aufmerksamkeit. Mit einer stetig wachsenden Bibliothek erfüllt Netflix weiterhin das Bedürfnis nach spannendem und investigativem True-Crime-Content, der das Publikum nicht loslässt und oft tiefergehende Themen wie Gerechtigkeit und Systemfehler beleuchtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", September 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer

Anzeige Anzeige

Netflix Charlie Hunnam als Ed Gein in "Monster: The Ed Gein Story"