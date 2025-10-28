David Beckham verrät: Das wäre seine letzte Mahlzeit

David Beckham (50) hat im Rahmen seiner Gastredakteurs-Tätigkeit für das Magazin Country Life ein überraschendes Geständnis gemacht: Seine letzte Mahlzeit würde aus Pie, Kartoffelbrei, Petersiliensoße und Aal in Aspik bestehen. Der ehemalige Fußballstar verriet dem Food-Autor Tom Parker Bowles (50) mit einem Lächeln: "Es gibt etwas so Nostalgisches an Kartoffelbrei, Leber, Speck und viel Soße." Besonders das Aalgericht, ein traditioneller Bestandteil der Londoner East-End-Kulinarik, sei für David ein echter Genuss, wenngleich nicht jedermanns Geschmack. "Jellied eels" – wie die Delikatesse auf Englisch heißt – werden kalt serviert und zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Konsistenz aus. Für David sind diese Gerichte eine Verbindung zu seiner Familie und seiner Kindheit.

Neben kulinarischen Erinnerungen spricht David auch über seine Liebe zur Natur und seinen Lebensstil auf dem Land. Die Zusammenarbeit mit Country Life, deren Sonderausgabe vom 22. bis 28. Oktober im Handel erhältlich ist, gibt ihm die Möglichkeit, tiefere Einblicke in seine Verbindung zur britischen Landschaft zu geben. Ein besonderer Dank gilt dabei seinem Freund und Regisseur Guy Ritchie (57), den er als "modernen Höhlenmenschen" bezeichnet und der ihn noch stärker für das Leben auf dem Land begeistert hat. Stundenlange Gespräche am Lagerfeuer im Kreis ihrer Freundschaft verdeutlichen, wie sehr David mittlerweile das ruhige Leben in der Natur schätzt. Erinnerungen an seine Scouting-Zeit in Epping Forest werden in diesen Momenten ebenfalls wach.

David und seine Ehefrau Victoria Beckham (51) leben gemeinsam mit ihren vier Kindern auf einem Anwesen in den Cotswolds, das der Familienvater mit viel Herzblut renovierte. Eine Anekdote aus dieser Zeit zeigt, wie wichtig ihm das Wohl seiner Liebsten ist: Kurz vor der Ankunft von Victoria und den Kindern standen die letzten Vorbereitungen an, um die umgebauten Scheunen vorzuzeigen. "Ich war noch am Kehren und Teppiche auslegen", erzählt er. Die Reaktion seiner Frau, die beim Anblick in Tränen ausbrach, weil sie so begeistert war, hat sich bei ihm für immer eingeprägt. Mit ihrem Leben am Land scheint die Familie den perfekten Rückzugsort gefunden zu haben.

WPA Pool David Beckham, 2025

Getty Images David Beckham beim Achtelfinalspiel der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 am 29. Juni 2025 in Atlanta

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballprofi