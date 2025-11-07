Ist diese Schauspielerin die nächste Dschungel-Kandidatin?

Mirja du Mont (49), bekannt als Model, Schauspielerin und TV-Star, steht offenbar vor einer neuen Herausforderung. Nach Informationen der Bild soll sie an der neuen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teilnehmen und ab Januar ins Dschungelcamp einziehen. Dort könnte sie gemeinsam mit anderen prominenten Kandidatinnen und Kandidaten wie Simone Ballack (49) und Eva Benetatou (33) um die Krone kämpfen. RTL hielt sich bislang zu allen Spekulationen rund um die Teilnehmer bedeckt: "Zu möglichen Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", so eine Sprecherin des Senders.

Die gebürtige Braunschweigerin hat sich über die Jahre einen vielseitigen Karriereweg erarbeitet. Ursprünglich machte sie sich als Playboy-Model und Laufstegstar einen Namen, lief sogar auf der New York Fashion Week. Später wechselte sie zum Fernsehen, übernahm Rollen in Serien wie Anna und die Liebe und Unter uns und nahm an Reality-TV-Formaten wie Die Alm und Die Verräter – Vertraue Niemandem! teil. Neben ihrem beruflichen Erfolg musste Mirja privat so manch schwierige Phase durchstehen. Besonders ihre Scheidung von Sky du Mont (78) 2016, nach 16 gemeinsamen Jahren, markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben.

Während Mirja als mögliche Kandidatin für das Dschungelcamp 2025 gehandelt wird, kursierten zuletzt Gerüchte, Vincent Gross (29) werde im Januar in den australischen Busch ziehen. Vergangene Woche machte der Schlagerstar seinen Fans jedoch einen Strich durch die Rechnung: Im Interview mit der Blick stellte er klar: "Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen." Dabei reagierte er mit Humor auf die laufenden Gerüchte und zeigte sich sogar geschmeichelt. Im Gespräch betonte Vincent: "Ich habe wahnsinnigen Respekt vor allen, die da mitmachen."

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Vincent Gross, Schlagersänger