"Stranger Things"-Macher kündigen gewalttätigsten Tod an

Die Duffer Brothers (41) haben weitere Details zur fünften Staffel von Stranger Things enthüllt. Die neue Staffel, die am 26. November auf Netflix in drei Teilen startet, wird laut den Schöpfern weniger brutal als Staffel vier. Doch Fans dürfen sich auf die "gewalttätigste Todesszene" der gesamten Serie gefasst machen, wie Matt Duffer in einem Interview mit The Times verriet. Für die beiden war es dabei entscheidend, dass jede Figur ein stimmiges Ende bekommt: "Das war wichtiger, als die Fans mit einem gewünschten Ende zufriedenzustellen", erklärte Matt. Staffel fünf holt die Zuschauer zurück ins Jahr 1987 und erzählt, wie die Helden von Hawkins erneut Vecna entgegentreten, dessen Verbleib nach den Ereignissen der vierten Staffel unbekannt ist.

Die emotionale Intensität der finalen Staffel spiegelte sich auch hinter den Kulissen wider. Charlie Heaton (31), in der Serie als Jonathan Byers zu sehen, berichtete von einem tränenreichen Tischlesen des Finales. Laut seiner Aussage habe Co-Star Noah Schnapp (21) die anderen Schauspieler mit seinem Gefühlsausbruch angesteckt: "Noah weinte bereits nach 20 Minuten des Skripts, und dann fing auch Finn an. Es hat alle mitgerissen." Auch Finn Wolfhard (22), der Mike Wheeler spielt, gestand, während der Lesung überwältigt worden zu sein. Die Serie, erklärt Ross Duffer (41), sei immer eine Coming-of-Age-Geschichte gewesen. Dementsprechend sei der Übergang ins Erwachsenenleben ein zentrales Thema des letzten Kapitels.

Rund um "Stranger Things" ist bekannt, dass viele Figuren immer an der Grenze zum Ableben standen. Dass Jim Hopper, dargestellt von David Harbour (50), und Steve Harrington, gespielt von Joe Keery (33), noch Teil der Geschichte sind, war keineswegs selbstverständlich. In frühen Entwürfen seiner Schöpfer waren beide Charaktere ursprünglich zum Sterben vorgesehen. Hoppers überraschende Rückkehr nach dem scheinbar unvermeidbaren Tod in Staffel 3 ist heute eines der ikonischsten Highlights der Serie. Fans dürfte es jetzt umso schwerer fallen, die Lieblingscharaktere in ihrer letzten Schlacht gegen Vecna möglicherweise für immer zu verabschieden.

Netflix Der Cast von "Stranger Things"

IMAGO / Cover-Images Matt und Ross Duffer, TV-Produzenten

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022