Gagen enthüllt: Das kassieren die "Tatort"-Stars pro Folge

Die Gagen der beliebten Tatort-Ermittler sorgen immer wieder für Gesprächsstoff – und jetzt ist bekannt, was einige Stars der Krimireihe pro Folge verdienen sollen, wie OK! berichtet. Während Jan Josef Liefers (61) als Professor Karl-Friedrich Boerne in Münster auf rund 120.000 Euro pro Einsatz kommt, übertrifft Maria Furtwängler (59) diese Summe deutlich. Mit etwa 220.000 Euro je Folge gilt die Darstellerin der Kommissarin Charlotte Lindholm als eine der absoluten Topverdienerinnen der ARD-Serie. Axel Milberg (69), der kürzlich die Rolle des Ermittlers Borowski in Kiel an den Nagel gehängt hat, liegt mit geschätzten 115.000 Euro pro Dreh knapp unter dieser Marke. Wotan Wilke Möhring (58), bekannt als Kommissar Thorsten Falke im NDR-"Tatort", soll hingegen rund 90.000 Euro erhalten.

Im Vergleich dazu sollen die Gehälter in München und Wien moderater ausfallen. Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die seit über drei Jahrzehnten als Duo Batic und Leitmayr in der bayrischen Landeshauptstadt ermitteln, bekommen angeblich jeweils etwa 75.000 Euro. Ende 2026 wird das Duo nach mehr als 100 Fällen aufhören und an neue Ermittler abgeben. Laut Branchendiensten liegen Adele Neuhauser (67) und Harald Krassnitzer (65), die als Wiener Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner auftreten, mit ihrem Verdienst bei rund 70.000 Euro sogar noch darunter. Andere Stars wie Axel Prahl (65) und Ulrich Tukur (68) sollen für ihren jeweiligen Einsatz im "Tatort"-Kosmos um die 120.000 Euro kassieren.

Trotz prominenter Besetzung und üppiger Gagen kämpft der "Tatort" jedoch nicht nur mit hohen Gehaltszahlungen, sondern auch mit den Erwartungen des Publikums. Erst im vergangenen Jahr hatten die Einschaltquoten des Jahresabschluss-"Tatorts" aus München enttäuscht, was Fragen nach der Zukunft der traditionsreichen Krimi-Reihe aufwarf. Ausgerechnet der letzte Tatort des Jahrs unterschritt in Sachen Zuschauern die 5-Millionen-Marke.

ActionPress Axel Prahl und Jan Josef Liefers am "Tatort"-Set in Münster

Getty Images Maria Furtwängler

Getty / Hannes Magerstaedt Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, Schauspieler