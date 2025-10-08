Dolly Parton äußert sich zu Gerüchten über ihre Gesundheit

Nachrichten und Gerüchte über ihren Gesundheitszustand versetzten die Fans von Dolly Parton (79) zuletzt in große Sorge. Die Sängerin musste vor Kurzem sogar einige Veranstaltungen absagen – meldet sich nun aber persönlich in einem Instagram-Video, um den Menschen die Angst zu nehmen. Der Titel: "Ich bin noch nicht tot!" "In letzter Zeit denken offenbar alle, ich sei kränker, als ich bin. Aber, sehe ich für dich krank aus? Ich arbeite hier schwer", sagt sie lachend und deutet auf die Werbespot-Kulisse, an der sie gerade sitzt. Dann fährt sie fort: "Ich wollte allen, die sich wirklich Sorgen machen – was ich zu schätzen weiß – die Sorgen nehmen. Und ich danke euch für eure Gebete, denn ich bin ein gläubiger Mensch. Ich kann immer Gebete für alles gebrauchen. Aber ich will, dass ihr wisst, dass es mir gut geht."

Die Blondine macht auch in diesem Clip kein Geheimnis daraus, dass sie gesundheitlich etwas angeschlagen ist. Jedoch betont sie, dass es sich dabei um nichts Schwerwiegendes handele. Im Anschluss erklärt Dolly, weshalb sie sich dennoch gezwungen sah, einige Auftritte abzusagen. Sie erzählt, dass sie in der Zeit, als ihr vor wenigen Monaten verstorbener Ehemann sehr krank war, ihre eigene Gesundheit vernachlässigte. Dabei habe sie einige kleinere und dennoch notwendige medizinische Maßnahmen schleifen lassen, die sie nun alle auf einmal nachhole. "Deswegen musste ich einige Dinge absagen, damit ich in der Nähe von zu Hause und in der Nähe von Vanderbilt sein konnte, wo ich hier und da ein paar Behandlungen bekomme", sagt sie und fügt hinzu: "Aber ich wollte, dass ihr wisst, dass ich nicht im Sterben liege."

Nicht ganz unschuldig an der Aufruhr um ihren Gesundheitszustand wird wohl Dollys Schwester Freida Parton sein. Erst gestern meldete diese sich auf Facebook mit einem Aufruf, für die Genesung Dollys zu beten. "Ich glaube an die Kraft des Gebets. Mit all der Liebe und Unterstützung, die Dolly erhält, weiß ich, dass sie bald wieder gesund sein wird. Gott, beschütze meine Schwester!", schrieb Freida und jagte ihrer Community damit einen gehörigen Schreck ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / dollyparton Dolly Parton, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im Januar 2025