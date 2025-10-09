Sorge um Dolly Parton? Ihre Schwester kritisiert die Fans

Die Neuigkeiten rund um Dolly Parton (79) haben für Aufsehen gesorgt, nachdem gesundheitliche Probleme der Country-Legende die Verschiebung einer geplanten Konzertreihe in Las Vegas erzwungen hatten. Während Dolly inzwischen in einem Video auf Instagram versuchte, ihre Fans zu beruhigen, wurde die Sorge um ihre Gesundheit von einem Beitrag ihrer Schwester Stella Parton verstärkt, die auf ihrer X-Seite harsche Worte an einige Fans richtete. Insbesondere kritisierte Stella den Umgang mancher Anhänger ihrer berühmten Schwester, die sie selbst massiv unter Druck setzen würden. Sie rief dazu auf, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren, und stellte klar: "Meine Schwester wird selbst mit ihren Fans teilen, was sie möchte – bis dahin wendet euch nicht mit eurem Frust an mich."

Dolly selbst meldete sich ebenfalls zu Wort, um die Gemüter zu beruhigen. Sie erklärte in ihrem Video, dass Berichte über ihren Gesundheitszustand stark übertrieben seien. "Ich wollte euch beruhigen. Ich arbeite hart und schätze eure Gebete immer sehr, aber mir geht es gut", verkündete die Sängerin und versprach, weiterhin in engem Kontakt mit ihren Fans zu stehen. Die Diskussion war ursprünglich durch Dokumentationen über Nierensteine entstanden, eine Diagnose, die Dolly in der Vergangenheit öffentlich gemacht hatte. Dennoch betonte sie, dass sie optimistisch in die Zukunft blicke und sich nicht von Spekulationen beirren lassen werde.

Dolly und ihre Geschwister, darunter auch Stella und Freida, sind als eine der bekanntesten Familien Nashvilles oft Ziel medialer Aufmerksamkeit. Mit mehr als einem Dutzend Geschwistern wuchs Dolly in einfachen, aber warmherzigen Verhältnissen auf, was sie wiederholt als Grundlage für ihre Stärke und ihren Erfolg bezeichnet hat. In Interviews betonte sie immer wieder die Bedeutung des familiären Zusammenhalts, selbst in schwierigen Zeiten. Besonders ihre Schwester Freida, die für ihre tiefe Religiosität bekannt ist, setzte kürzlich auf die Kraft des Gebets und zeigte so einmal mehr, wie wichtig der Glaube und die Gemeinschaft unter den Partons ist. Die Beziehung unter den Geschwistern scheint trotz aller Höhen und Tiefen stets von gegenseitigem Respekt geprägt zu sein.

Instagram / dollyparton Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Stella und Dolly Parton, 2014

Getty Images Dolly Parton mit ihrer Schwester Stella, 2015