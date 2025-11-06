Wegen fünftem Hund: Laura Maria Rypa macht Hatern Ansage

Laura Maria Rypa (29) hat genug: Wegen heftiger Kritik zu ihrem neuen Haustier, ihrem fünften Hund, meldete sich die Influencerin nun deutlich in ihrer Instagram-Story zu Wort. Die Kritik ihrer Follower, sie wäre mit fünf Hunden und zwei kleinen Kindern überfordert, möchte die Social-Media-Bekanntheit nicht länger hinnehmen. "Ich kriege es hin. Meine Hunde sind glücklich, meine Kinder sind glücklich – und das ist das Einzige, was zählt", erklärte sie in einem emotionalen Statement. An alle Kritiker, die ihre Entscheidung infrage stellen, richtet sie klare Worte: "Entfolgt mir bitte, vor euch brauche ich hier nicht."

In ihrer Ansprache betonte Laura unter anderem, dass sie durch ihre Arbeit von zu Hause aus genügend Zeit habe, sich um ihre Tiere und Kinder zu kümmern. Spaziergänge mit den Hunden und ihren Kindern seien für sie vielmehr pure Erholung als eine Last. "Ich liebe es, alle Hunde und die Kinder einzupacken und in den Wald zu fahren", so die Influencerin. Besonders reagierte sie auf den Vergleich des heutigen Lebensstils mit früheren Zeiten: "Erzähl mal den Menschen damals mit Bauernhöfen, dass man überfordert ist, wenn man fünf Hunde hat." Für ihre Familie seien Tiere eine Bereicherung und der neue Hund bringe ihnen allen viel Freude.

Laura, die nach der Trennung von Sänger Pietro Lombardi (33) ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder gefunden hat, zeigt sich privat immer wieder als großer Tierliebhaber. Das frisch renovierte Heim der Influencerin bietet genug Platz für die aufregende Mischung aus Kindern und Vierbeinern. Sie legt viel Wert darauf, dass sowohl ihre Tiere als auch ihr Nachwuchs ausreichend Liebe, Futter und Auslauf bekommen. "Mia ist super happy, dass der Kleine hier ist, weil sie jetzt mal einen Spielgefährten in ihrer Größe hat", schwärmte sie über die positive Dynamik in ihrer ungewöhnlich großen Familie.

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025