Ansage an David: Lily Allen posiert in freizügigem Outfit

Lily Allen (40) zog bei den diesjährigen CFDA Awards in New York mit einem aufsehenerregenden Dessous-Outfit alle Blicke auf sich. Die Sängerin trug ein weißes, aus Seide gefertigtes Ensemble, bestehend aus einem Bralette und einem Maxi-Rock, entworfen von Colleen Allen. Der Rock beeindruckte mit Spitzen-Details, die an der Rückseite einen Blick auf die Haut erlaubten. Der gewagte Auftritt der Sängerin könnte eine absichtliche Provokation sein: Er folgt auf ihre öffentliche Trennung von Schauspieler David Harbour (50), mit dem sie seit 2020 verheiratet war.

Nach der offiziellen Trennung im Februar verarbeitete Lily ihre Emotionen in ihrem neuen Album "West End Girl". Das Album beinhaltet mehrere Songs, die scheinbar auf ihre gescheiterte Ehe anspielen. Besonders der Song "Madeline" sorgt für Gesprächsstoff, da die Britin darin eine Affäre des Stranger Things-Darstellers beschreibt, die offenbar über die Abmachungen ihrer offenen Beziehung hinausging. In den Lyrics heißt es: "Ist es nur Sex oder sind auch Gefühle im Spiel? [...] Wir hatten eine Vereinbarung. Sei diskret und sei nicht auffällig. Es musste eine Bezahlung geben. Es musste mit Fremden sein. Aber du bist keine Fremde, Madeline."

Für Lily war das Ende ihrer Ehe eine schmerzhafte Erfahrung. Im Gespräch mit der britischen Vogue offenbarte sie: "Das letzte Mal, als ich so etwas empfand, waren Drogen und Alkohol mein Ausweg, daher war es qualvoll, mit diesen Gefühlen zu leben und sie nicht zu benutzen." Zu diesem Zeitpunkt war die Songwriterin sechs Jahre nüchtern. Um einen Rückfall zu verhindern, ließ sie sich in eine Klinik einweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen bei den CFDA Fashion Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021