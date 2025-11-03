David Harbour sucht neue Liebe nach Trennung von Lily Allen

David Harbour (50) hat in einem Interview mit Esquire UK offen über die Zukunft nach seiner Trennung von Lily Allen (40) gesprochen. Der Schauspieler und die Sängerin beendeten Ende letzten Jahres ihre Ehe nach vier gemeinsamen Jahren. Nun denkt der Stranger Things-Star darüber nach, was das Leben für ihn bereithält. "Es gibt Menschen, die ich lieben will und denen ich Gutes tun möchte", erzählt David in dem Interview, in dem er auch seine Lebensphilosophie reflektiert. Er hofft auf ein nächstes Kapitel voller Tiefe und Nähe – und auf Geschichten, "die komplex und reich" sind, wie er es nennt. Wo genau er diese neue Liebe finden will, verrät er nicht. Doch die Richtung ist klar: mehr Gefühl, mehr Verbundenheit, mehr echtes Leben.

Während David eher zurückhaltend über das Scheitern seiner Ehe spricht, hat Lily die Trennung und ihre Sichtweise darauf in musikalischer Form verarbeitet. Ihr aktuelles Album "West End Girl" thematisiert die Komplexität moderner Beziehungen. "Die Grenzen in Beziehungen werden zu einer Grauzone", verriet die Sängerin der Times of London. Sie sprach auch über den Einfluss von Dating-Apps und ihrer Ansicht nach wachsende Unverbindlichkeit in der heutigen Gesellschaft. "Dating-Apps machen Menschen austauschbar, und das führt zu der Vorstellung, dass, wenn man unzufrieden ist, noch so viel mehr Auswahl direkt in der Hosentasche zur Verfügung steht." Einige der Songs auf dem Album deuten auf Vorwürfe der Untreue in der Ehe hin, die David allerdings nicht kommentiert hat.

Für David scheint nun die Arbeit eine wichtige Rolle zu spielen. Der Schauspieler, der vor allem durch seine emotionale Tiefe in seinen Rollen bekannt ist, sieht in seinen Erfahrungen auch etwas Positives. In einem früheren Gespräch bezeichnete er diese Erlebnisse als Basis seiner Kunst und als Mittel, anderen Menschen empfundene Wahrheit und Trost zu bieten. Lily hingegen scheint sich durch ihre Musik nicht nur kreativ auszudrücken, sondern auch ihre persönlichen Erfahrungen und Verletzungen zu verarbeiten. Beide Künstler gehen also auf sehr unterschiedliche Weise mit ihrer Vergangenheit um, was möglicherweise auch die verschiedenen Charaktere und Ansätze der beiden widerspiegelt.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Imago Lily Allen im Juni 2026