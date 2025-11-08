Trotz Kontroversen: David Harbour erhält neue Filmrolle

David Harbour (50) steht in den Schlagzeilen, doch nicht nur wegen eines neuen Projekts. Kürzlich veröffentlichte seine Ex-Frau Lily Allen (40) ihr Album "West End Girl", das sich mit dem Ende ihrer Ehe auseinandersetzt. Die beiden, die 2020 heirateten, hatten im Februar dieses Jahres ihre Trennung bekanntgegeben. Gleichzeitig muss sich der Schauspieler aufgrund schwerwiegender Vorwürfe behaupten: Millie Bobby Brown (21), seine Kollegin aus Stranger Things, hat ihn laut Berichten bei Netflix wegen angeblichen Mobbings und Belästigung angezeigt. Dennoch scheint Davids Karriere in Hollywood laut dem Magazin Hello! nicht ins Wanken zu geraten. Er übernimmt eine Hauptrolle in dem True-Crime-Drama "Evil Genius", bei dem Courteney Cox (61) Regie führt.

Das Projekt basiert auf der gleichnamigen Dokumentarserie und soll durch seinen dunklen und emotionalen Ton überzeugen. Gemeinsam mit Stars wie Patricia Arquette (57) und Ryan Eggold (41) wird David in dem von Aggregate Films und August Night produzierten Thriller zu sehen sein. Die Dreharbeiten finden derzeit in New Jersey statt. Courteney kommentierte: "Es ist stranger als Fiktion. Eine Geschichte über Liebe, Einsamkeit, Manipulation und die Menschen, die in etwas viel Größeres als sich selbst hineingezogen werden." Das von Courtenay Miles geschriebene Drehbuch lässt Großes erwarten, zumal die Autorin bereits mit beeindruckenden Serien wie "Mindhunter" punkten konnte.

David, der für seine Rollen in "Stranger Things" und auf der Bühne mehrfach ausgezeichnet wurde, zeigt sich trotz aller Kontroversen stoisch. In einem Interview mit Esquire reflektierte er kürzlich über sein Leben mit 50: "Man akzeptiert entweder den gesamten Weg, einschließlich der Fehler, oder man müsste alles ändern – was unmöglich ist." Der Schauspieler vertraut offenbar darauf, dass auch schwierige Phasen wichtig sind, um persönlich zu wachsen. Privat hatte er in den vergangenen Monaten einiges zu verarbeiten, zeigt sich aber bereit, beruflich wie privat ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

Getty Images David Harbour und Millie Bobby Brown bei der "Stranger Things"-Premiere in Santa Monica