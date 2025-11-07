Versöhnt: David Harbour und Millie Bobby Brown umarmen sich

Ein strahlender Auftakt zur Premiere der fünften Staffel von Stranger Things: David Harbour (50) und Millie Bobby Brown (21) sorgten am Donnerstagabend im TCL Chinese 6 Theatres in Los Angeles für Aufsehen. Die beiden Hauptdarsteller zeigten sich am roten Teppich lächelnd und herzlich miteinander, trotz der turbulenten Begleitumstände im Vorfeld. Eine innige Umarmung und freundliche Gesten zwischen dem Schauspieler und seiner Kollegin ließen keine Spur von Anspannung erkennen. Netflix bestätigte auf seiner X-Seite, dass die beiden gemeinsam zur Premiere eingetroffen waren.

Besonders brisant ist, dass das Wiedersehen des beliebten Duos von Berichten über Spannungen überschattet wurde. Laut Insiderquellen soll Millie eine Beschwerde wegen Mobbing und Belästigung gegen David eingereicht haben, was eine monatelange Untersuchung zur Folge hatte. Die genauen Ergebnisse der Untersuchung wurden jedoch nicht öffentlich bekanntgegeben. Weiterhin steht David auch durch die öffentliche Trennung von der Sängerin Lily Allen (40) im Fokus, die ihm in Songs ihres neuen Albums Untreue vorwirft. Auf der Premiere ließen die beiden Schauspieler jedoch nichts von diesen Hintergründen erkennen und posierten gemeinsam mit strahlenden Gesichtern.

Abseits der Schlagzeilen bleibt die besondere Chemie der beiden ein Fan-Magnet. In der Serie wächst Millies Figur Elf unter Davids Figur Hopper zu einer Art Pflegetochter heran – ein Band, das die Zuschauer seit Jahren fesselt. In einem älteren MTV-Clip wirkte Millie reserviert, als die Idee aufkam, David könne ihre Hochzeit mit Jake Bongiovi (23) trauen; am Ende übernahm ein Kollege diese Rolle. Auf dem Teppich in Los Angeles aber wirkten die Co-Stars gelöst und vertraut. Millie setzt privat oft auf einen kleinen Kreis aus Familie und engen Begleitern, die sie bei großen Terminen stärken. David wiederum spricht gern über zweite Chancen, lange Freundschaften und darüber, wie ihn gemeinsame Erlebnisse am Set geprägt haben – Momente, die nun, zum Finale von "Stranger Things", noch einmal in den Fokus rücken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5