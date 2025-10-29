"Gut kaschiert": Nessi Borck macht ADHS-Diagnose öffentlich

Vanessa Borck (29) hat kaum Geheimnisse vor ihren Fans. Nun spricht die Influencerin auf Instagram über ein weiteres persönliches Thema: ADHS. Die Ex-Frau von Ina Borck (29) schreibt in einem Post, dass sie erst im Erwachsenenalter eine offizielle Diagnose bekommen habe: "Ich habe es einfach nicht früher gemerkt, weil ich nie wirklich allein war. Mein Leben war irgendwie immer so aufgebaut, dass Menschen um mich herum unglaublich viel kompensiert haben, ohne dass ich das damals so richtig begriffen habe." Doch nach dem Ende ihrer Ehe habe sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen müssen und habe Probleme bekommen.

Die Princess Charming-Bekanntheit erklärt: "Plötzlich war ich allein mit allem. Haushalt, Kind, Alltag, Termine, Gefühle, Verantwortung. Und genau da kam das, was vorher so gut kaschiert war, mit voller Wucht nach oben." Sie habe unter Reizüberflutung, Überforderung und Strukturproblemen gelitten. Ein weiteres Anzeichen sei außerdem ihr Fokus auf andere Menschen gewesen. "Wenn ich jemanden mag oder Gefühle da sind, kreist mein Kopf nur noch darum – Dating und Freundschaften sind für mich deshalb umso schwerer", gibt Vanessa offen zu.

Auch bei "Princess Charming" fokussierte sich Nessi schnell auf eine Person. Lotti Kappes zog ihre Aufmerksamkeit von Beginn an auf sich. Doch nach einigen Dates merkte die gebürtige Hamburgerin, dass sie nur freundschaftliche Gefühle für die Social-Media-Bekanntheit empfand, und verließ die Show. Vanessa entschied sich daraufhin, das Datingformat abzubrechen. "Mein Herz ist so kaputt, dass ich gerade einfach niemanden mehr reinlassen kann", teilte sie den übrigen Kandidatinnen zum Abschied mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour

Anzeige Anzeige