Nach TV-Misere: Nessi Borck sucht im Netz nach großer Liebe

Vanessa Borck (29) startet nach ihrem TV-Ausflug als Princess Charming einen neuen Versuch in Sachen Liebe – diesmal im Netz und mit familiärer Unterstützung. Auf Instagram enthüllte ihre Schwester Laura, dass sie für Vanessa ein eigenes Dating-Profil eingerichtet hat. Unter dem Namen nessi.in.love sollen sich interessierte Frauen melden. Dieser Aufruf kommt, nachdem Vanessa ihre Suche nach der Show vorübergehend pausiert hatte, weil Liebeskummer sie ausgebremst hatte. Die Überraschung kündigte Laura am Mittwoch mit einer gemeinsamen Bilderreihe an – verbunden mit einer klaren Mission: die große Liebe für Vanessa zu finden, gemeinsam mit der Community.

In einem emotionalen Post richtet sich Laura direkt an ihre Schwester und an Vanessas Follower. "Ich hab mir überlegt, dir eine kleine Dating-Seite zu basteln (ja, wirklich). Weil ich sicher bin, dass hier draußen so viele wundervolle Frauen sind und irgendwo dazwischen vielleicht die, die dein Herz wieder lächeln lässt. Also unbedingt der Seite folgen", schrieb sie auf Instagram. Sie betonte, dass Vanessa trotz Rückschlägen an die Liebe glaube, und bat die Community um Ideen, wie man das Profil beleben und passende Dates finden könne. In dem Beitrag heißt es weiter: "Lass uns das Schritt für Schritt machen, alle gemeinsam! Und vielleicht sind wir alle dabei, wenn du irgendwann wieder jemanden findest, der dich so liebt, wie du liebst." Laura kündigte an, ohne Druck und mit Humor an die Sache heranzugehen – inklusive der Bitte, den Post zu teilen, um Reichweite zu schaffen.

Bereits vor rund einem Monat hatte Nessi in einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass sie sich durchaus vorstellen könne, noch einmal in einer Datingshow nach der großen Liebe zu suchen. Sie zeigte sich damals zuversichtlich: "Ich bin auf jeden Fall bereit dafür", erklärte die Influencerin und betonte, dass für sie echte Gefühle auch vor laufender Kamera möglich seien. Konkrete Pläne für ein neues TV-Abenteuer gab es zu diesem Zeitpunkt zwar nicht, doch Nessi schloss eine Rückkehr auf den Bildschirm keineswegs aus.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre Schwester Laura, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Anzeige