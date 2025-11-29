Aaron Paul zieht wegen der Waldbrände in L.A. nach Paris

Aaron Paul (46) hat zusammen mit seiner Frau Lauren und ihren beiden Kindern den Sprung über den Atlantik gewagt und lebt nun in Paris. Wie der Schauspieler während einer Veranstaltung in Las Vegas der Daily Mail verriet, wurde der Umzug durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles ausgelöst. "Wir waren mit L.A. fertig", erklärte Aaron. Das Haus der Familie in Los Feliz steht mittlerweile zum Verkauf. Doch nicht nur die Brände waren ausschlaggebend für den Ortswechsel, auch ihren Kindern zuliebe wollten Aaron und Lauren eine Zeit lang in einer anderen Kultur leben. "Paris ist großartig", schwärmte der Breaking Bad-Star und fügte hinzu, dass sie schon immer von einem Jahr im Ausland geträumt hatten.

Paris hat für das Paar zudem eine besondere Bedeutung, da Aaron hier seiner Frau an Silvester 2012 einen Heiratsantrag machte. Die beiden heirateten ein Jahr später in Kalifornien, wählten jedoch ein Hochzeitsmotto im Pariser Stil. Nun widmen die Pauls sich einer neuen Lebensphase in Europa und genießen die Zeit in der pulsierenden Metropole. Aaron selbst pendelt weiter in die USA für berufliche Verpflichtungen, unter anderem für den Mezcal, den er gemeinsam mit seinem einstigen Co-Star Bryan Cranston (69) produziert. Französisch kann der Schauspieler nach eigener Aussage bisher nur in Ansätzen – "bonjour" sitzt immerhin, erzählte er schmunzelnd.

Privat ist Aaron eng mit seinen Wurzeln verbunden und spricht stolz über seine Kindheit in einer großen, liebevollen Familie. Diese Werte möchte er auch an seine Kinder weitergeben und setzt sich dabei für Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit ein. Mit ihrem Mezcal unterstützen Aaron und Bryan ökologische Projekte sowie die Gemeinschaft in Oaxaca, Mexiko, wo das Getränk hergestellt wird. Trotz seines neuen Lebensabschnitts in Paris zeigt sich der Schauspieler weiterhin bodenständig und engagiert, sowohl beruflich als auch privat.

Getty Images Aaron Paul bei der Premiere von "Truth Be Told"

Getty Images Aaron Paul und Lauren Parsekian, 2020

Getty Images Aaron Paul im Februar 2024

