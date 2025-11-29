"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz ist jetzt Traurednerin

Jasmin Minz (32) schlägt ein neues berufliches Kapitel auf. Während ihrer Alles was zählt-Pause hat sich die Schauspielerin als freie Traurednerin ausbilden lassen. "Nennt mich Traurednerin!", verkündete sie ihren Fans auf Instagram. Doch das bedeute nicht, dass sie nicht zu ihrem Job in der Fernsehbranche zurückkehren wird: "Ich bin so glücklich über diese Ergänzung in meinem Skillset. Ich habe die Schauspielerei natürlich nicht komplett an den Nagel gehängt." Stattdessen habe sie einfach eine neue Leidenschaft dazugewonnen.

Für Jasmin beginnt nun ein neues Abenteuer – an dem ihre Fans teilhaben können. In ihrem Social-Media-Beitrag fragte die TV-Bekanntheit: "Wer von euch wohnt im 200-Kilometer-Radius um Bielefeld und ist verlobt?" Willige Paare sollen sich bei der 32-Jährigen melden, um sich von ihr verheiraten zu lassen. Am meisten freue sie sich auf "echte Paare, echte Geschichten, traumhafte Locations und Menschen, die alle Bock haben". Eine Userin kommentierte scherzhaft: "Da kriegt man ja fast Lust, noch mal zu heiraten!"

Jasmins vorerst letzte Folge von "Alles was zählt" flimmerte im Dezember 2024 über die Bildschirme. Im Januar verkündete sie die Geburt ihres zweiten Kindes. Ob und wann sie zurückkehren wird, ist bislang nicht bekannt. Die Seriendarstellerin scheint sich dabei keinen Druck machen zu wollen. Gegenüber RTL berichtete sie vor ihrer Babypause, dass sie die Auszeit nicht unüberlegt angetreten sei: "Die Entscheidung zu treffen, dass ich mich erst mal auf meine Familie fokussiere, auf mich und auf mein Privatleben, ist für jemanden, der sehr lange angetrieben war von einem Karrieregedanken, nicht ohne."

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, "Alles was zählt"-Star

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz und ihre Tochter im Januar 2025