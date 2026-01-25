So steht Antonia Hemmer zu Ex Patricks Dschungel-Äußerungen

Antonia Hemmer (25) lassen die jüngsten Dschungel-Beichten ihres Ex Patrick Romer (30) offenbar kalt. Während Patrick im Dschungelcamp über ihre frühere Beziehung sprach, meldete sich die Reality-Beauty zeitgleich auf Instagram zu Wort. In einem Reel reagierte Antonia knapp, aber deutlich auf seine Aussagen. "Ich find's ja so witzig. Wisst ihr: Vor ein paar Tagen wurde ich in seinem ersten offiziellen Interview noch als devot, also als unterwürfig, dargestellt. Heute bin ich übergriffig. Also ich bin mal gespannt, was ich morgen bin", sagte sie lachend. Antonia erklärte, dass sie dem Thema rund um ihren Ex "gar keine Plattform mehr" geben wolle.

"Wisst ihr, alleine diese Aussagen gerade von ihm bestätigen, dass ich heute mit einem absoluten Traummann zusammen bin, für den ich einfach unfassbar glücklich bin", sagte sie in dem Video und bedankte sich sogar mit den Worten "Danke, lieber Gott" für ihre neue Liebe. Einen öffentlichen Schlagabtausch schließt sie kategorisch aus: "Ihr könnt jetzt hoffen, oder ihr hofft wahrscheinlich auch, dass da jetzt irgendwie so ein Insta-Beef anfängt. Das gab es von mir noch nie. Und das wird es auch nie geben", stellte sie klar. Gleichzeitig betonte Antonia, es fließe "kein böses Blut" zwischen ihr und ihrem Ex. Sie wünsche Patrick nichts Schlechtes, hoffe, dass es ihm gut gehe und dass auch er eine Beziehung habe, in der sich beide lieben. Gleichzeitig ließ sie durchblicken, dass sie Patricks Worte im Dschungel als verpasste Chance sehe, sich von einer anderen Seite zu zeigen.

Kennengelernt hatten sich Antonia und Patrick bei Bauer sucht Frau und galten lange als Traumpaar. Im Dschungelcamp ließ Patrick am zweiten Tag tief blicken und sprach ungefiltert über die gescheiterte Beziehung zu der Reality-Beauty. Patrick behauptete, Antonia sei zum Beginn der Kennenlernphase sehr fordernd gewesen. "Sag 'Bauer sucht Frau' ab und heirate mich", habe sie damals verlangt. "Sie wollte sich schon vorab treffen, dann wurde sie so richtig übergriffig", erzählte er Eva Benetatou (33). Im weiteren Verlauf schilderte Patrick, er habe sich irgendwann nicht mehr geliebt gefühlt und geglaubt, Antonia habe ihn nur genutzt, um durch ihn ins Fernsehen zu kommen. Die Situation sei eskaliert, als er keine Aufmerksamkeit mehr bekommen habe – schließlich habe er sich einer anderen Frau zugewandt. "Dann hatte ich was mit einer anderen", gab er gegenüber Eva zu.

Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special-Screening der Sky-Serie Being Burdecki im Zoo Palast Berlin

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer