Bill Kaulitz zeigt sein frisch renoviertes Haus in Hollywood

Bill Kaulitz (36) gewährt erstmals einen Einblick in sein privates Zuhause in den Hollywood Hills. Für die März-Ausgabe des Magazins AD öffnete der Sänger die Türen seines frisch renovierten Midcentury-Bungalows, der einst von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen wurde. Der 195 Quadratmeter große Bau musste in den vergangenen zwei Jahren wegen eines Wasserrohrbruchs komplett saniert werden, nachdem Bill das Anwesen 2019 gekauft hatte. Über 100 Baufirmen und Spezialisten waren an der Umsetzung seiner Wohnträume beteiligt.

Besonderes Herzstück der Renovierung ist ein organisch anmutender Pool aus massivem Alta-Quarzit mit Blick auf Los Angeles. Bill bestand darauf, echte Steine zu verwenden und lehnte Nachbildungen mit Kunststoff oder Gips konsequent ab. Die tonnenschweren Steine mussten über die Serpentinenstraßen der Hollywood Hills angeliefert werden. "Die Logistik sei die heimliche Hauptarchitektin dieses Projekts gewesen", wird Architekt Rob Michel im Magazin zitiert. Auch der Whirlpool sorgte für Komplikationen und kostete Bill 50.600 Euro, da er 60 Zentimeter zu nah am Nachbargrundstück stand. In dem Haus dominieren gebeiztes Holz, Samtakzente und Teppiche. Weiß sei für ihn ein Ausdruck von Kälte, erklärt der Musiker dem Magazin.

Für Bill ist das renovierte Zuhause vor allem ein Rückzugsort vom Leben in der Öffentlichkeit. 2010 flüchtete er vor seiner Bekanntheit von Deutschland nach Los Angeles. Dort kennen ihn nicht mal seine Nachbarn, wie der Sänger verrät. "Ich liebe die Anonymität", schwärmte er im Magazin. Verkaufen will Bill sein Zuhause nach eigener Aussage nie. Stattdessen hat er bereits ein Nachbarhaus als nächstes Renovierungsprojekt und künftiges Gästehaus erworben. Warum er dennoch jetzt zeigt, wie er lebt? "Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben", erläuterte Bill.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß