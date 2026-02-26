"Waren zu spät zur Trauung": Bill Kaulitz crasht Hochzeit

Bill Kaulitz (36) hat bei seinem dritten Date für einen echten Eklat gesorgt. Der Sänger war von seinem aktuellen Verehrer als Begleitung zu einer Hochzeit in Palm Beach eingeladen worden – doch der Auftritt entwickelte sich zum Desaster. Wie Bill jetzt im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtete, kam er gemeinsam mit einem anderen Gast zu spät zur Trauung. "Wir waren zu spät zur Trauung", erzählte der Musiker. Als die beiden schließlich die Tür der Kapelle öffneten, wurden sie von einer wütenden Braut empfangen. Die Zeremonie war bereits in vollem Gange. "Wir haben das alles durcheinandergebracht", gab Bill peinlich berührt zu und fügte hinzu: "Wir mussten uns ganz beschämt hinten in die Ecke stellen."

Dabei hatte der Tag für Bill bereits katastrophal begonnen. Er hatte seinen Flug nach Palm Beach verpasst, weil er verschlafen hatte. "Ich bin einfach nicht wach geworden", gestand er schockiert. Trotz Umbuchung und drei Stunden Zeitunterschied schaffte er es noch pünktlich an sein Ziel. Doch das Pech verfolgte ihn weiter – die verspätete Abfahrt zur Kapelle sorgte dann für den unangenehmen Auftritt während der Hochzeitszeremonie. Trotz des turbulenten Verlaufs scheint das Date dennoch ein Erfolg gewesen zu sein. "Also, es gibt auf jeden Fall noch ein drittes Date", verkündete Bill im Podcast. Sein Begleiter sei "sehr, sehr süß" gewesen und habe ihn bei den Gästen ganz stolz vorgestellt. Auch sein Verehrer fand die Situation offenbar sehr romantisch.

Noch vor einer Woche hatte Bill am Valentinstag allen Grund zum Jammern. Im Podcast klagte der Sänger über einen enttäuschenden Tag der Liebe. "Meiner war Schei*e", sagte Bill. Statt unzähliger Rosen gab es nur einen "ganz hässlichen" Blumenstrauß für den Tokio Hotel-Frontmann. "Ich habe wirklich in diesem Jahr von keinem Blumen bekommen", gestand Bill, der den Abend alleine auf der Couch verbrachte. Auch auf einer Valentinstag-Party blieb der sonst als Flirtprofi bekannte Musiker ohne Kuss.

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Dezember 2025