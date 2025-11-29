Nanu: Maite Kelly spricht offen über erotische Erlebnisse

Maite Kelly (45) hat in der Giovanni Zarrella Show für eine Überraschung gesorgt, indem sie offen über Liebe, Erotik und romantische Erfahrungen sprach. Während der Aufzeichnung der Show am 26. November in Offenburg präsentierte die Sängerin ihren Song "Der Morgen danach", dessen Text keine Missverständnisse zuließ. Mit Zeilen wie "Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht" sorgte sie für Begeisterung und Schmunzeln im Publikum. Dies nahm Moderator Giovanni Zarrella (47) zum Anlass für einen frechen Scherz: "Dreimal kommst du heute Abend … auf die Bühne", worauf Maite gelassen reagierte: "Ist eine Glückszahl." Das Publikum honorierte diesen lockeren Umgang mit Lachen und Applaus.

In dem Gespräch enthüllte Maite einige Gedanken über Nähe und Leidenschaft in Beziehungen. Auf die Frage, ob der Song autobiografische Züge habe, erklärte sie, dass dies in manchen Fällen zutreffe – bei diesem speziellen Lied wolle sie es "nicht verneinen". Zugleich erwähnte sie, dass sie überraschend viele Zuschriften von Fans bekomme, darunter teilweise höchst amüsante. Ein Mann schrieb ihr, dass er seiner Frau den Song lieber nicht vorspiele, um nicht unangenehme Erwartungen zu wecken. Maite betonte zudem, wie wichtig Eros und Erotik in Beziehungen sind: "Das Feuer brauchen wir Frauen auch." Dabei versuchte sie jedoch, den Druck zu nehmen: "Wir sind auch froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen." Auch diese Aussage wurde mit spontanem Applaus quittiert.

Privat scheint Maite nach der Trennung von Florent Raimond (49) ihr Glück wiedergefunden zu haben, denn sie ist in einer neuen Beziehung. Details dazu hält die Sängerin allerdings streng privat. Musikalisch dürfen sich ihre Fans ebenfalls freuen: Für das Jahr 2026 hat sie ein neues Album angekündigt, das sich inhaltlich vor allem an Frauen richten wird. Welche Themen die Sängerin darin verarbeitet, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Fest steht, dass Maite Kelly immer wieder mit Offenheit und Humor für Überraschungen sorgt – sowohl auf als auch abseits der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021