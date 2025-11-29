Warum Maite Kelly lieber in Deutschland singt als in Vegas

Maite Kelly (45) hat zum ersten Mal die schillernde Welt von Las Vegas erkundet. Auf Einladung ihres deutschen Tour-Veranstalters verbrachte die Sängerin eine Woche in der Metropole und ließ sich von der unvergleichlichen Atmosphäre und den zahlreichen Shows faszinieren. Dabei nahm sich Maite ganz bewusst Zeit für sich selbst und sprach im Anschluss von einem "unvergesslichen Erlebnis". Besonders beeindruckt zeigte sie sich von dem Auftritt des legendären Magiers David Copperfield (69), obwohl sie Zaubershows normalerweise wenig abgewinnen kann. Copperfield bezeichnete sie als "wahren Meister des Entertainments". Ebenso schwärmte sie von Kelly Clarkson (43), deren mitreißende Performance sie besonders inspirierte. "Beim Singen geht Kelly über Grenzen", lobte Maite ihrer Kollegin gegenüber der Bild-Zeitung.

Die Reise nach Vegas war für Maite nicht nur ein Genuss, sondern auch eine professionelle Inspirationsquelle. Die zahlreichen Weltklasse-Shows weckten in ihr neue Ideen für ihre eigene Tournee, die für 2027 geplant ist. Obwohl sie von dem technischen Aufwand beeindruckt war, bleibt die Sängerin gelassen. "In Vegas kochen sie auch nur mit Wasser, aber sie kochen es richtig", sagte sie. Selbst in der Glitzerstadt der USA aufzutreten, ist jedoch nicht ihr Ziel. Maite betonte erneut, dass sie ihrem deutschsprachigen Publikum treu bleiben wolle. Stattdessen möchte sie das "Vegas-Gefühl" mit nach Hause bringen und in ihre eigenen Shows integrieren. Und auch auf eine zweite Karriere in den USA hat die Musikerin kein großes Interesse, doch ein Wunsch bleibt: Ein von ihr geschriebener Song, der irgendwann auf einer Bühne in Las Vegas erklingt.

In der Stadt der schnellen Hochzeiten ließ Maite keinen Zweifel daran, dass sie eine eher traditionelle Sicht auf das Thema Ehe hat. Die Sängerin, die derzeit wieder in einer festen Beziehung ist, bevorzugt dabei ein Gotteshaus gegenüber einer Kapelle in Vegas. Dennoch erklärte sie mit einem Lächeln, dass sie nichts gegen einen singenden Elvis (†42) bei der Hochzeit einzuwenden hätte. Ehe sei für sie "etwas Heiliges", betonte die Künstlerin, während sie hinzufügte: "Mal sehen, was der liebe Gott mit mir noch vorhat." Abseits dieser Überlegungen blieb Maite jedoch ganz bei sich und genoss die Erfahrung in Las Vegas, die ihr neue kreative Impulse für ihre Karriere gegeben hat.

Imago Sängerin Maite im August 2025 in Herne

Getty Images Maite Kelly, November 2022

Getty Images Maite Kelly im März 2021