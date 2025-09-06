Maite Kelly wurde nach der Ehefrau ihres Bruders benannt

Maite Kelly (45) hat ihren besonderen Vornamen einer ebenso besonderen Geschichte zu verdanken, wie jetzt ihr Bruder John Kelly (58) im Interview mit Bild verriet: Die Schlagersängerin wurde nach seiner späteren Ehefrau benannt, wodurch sich ein bemerkenswerter Familienkreis schloss. Ihre Eltern verliebten sich 1976 in den baskischen Vornamen, als sie in Pamplona ein Paar kennenlernten, das eine Tochter namens Maite hatte. Während sich die Eltern schworen, ihre nächste Tochter so zu benennen, regten sich in John bereits zarte Gefühle gegenüber jener Maite Itoiz, doch dann verloren sie sich zunächst wieder aus den Augen.

In Kindertagen verband John und Maite Itoiz eine enge Freundschaft. Bevor John mit seiner Familie auf Tour ging, habe sie sich mit den Worten "Ich werde dich heiraten" von ihm verabschiedet – ein Satz, der sich nachhaltig in den Gedanken des Jungen verfing. Erst viele Jahre später, nachdem sie getrennt um die Welt gereist waren, sahen sich die beiden wieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Maite Itoiz als erfolgreiche Opernsängerin in Spanien etabliert, doch John zeigte sich zunächst zurückhaltend. So waren es letztlich seine Schwestern, die ihn und seine zukünftige Frau 1997 in Deutschland wieder zusammenbrachten – diesmal offenbar für immer.

Heute sind John und Maite Itoiz ein schillerndes Paar und stehen gemeinsam als Musiker auf der Bühne. Ab dem 12. September gehen sie mit ihrem neuen Musikprogramm "September Love" auf Tournee. Ihre Shows versprechen eine nostalgische Reise durch ihre gemeinsame Geschichte und halten sicherlich auch den einen oder anderen Klassiker der Kelly Family bereit. Maite Itoiz ist Maite Kelly und ihren Schwestern bis heute dankbar, dass sie sie und John zusammengebracht haben – und fühlt sich durch den gemeinsamen Vornamen sicherlich gut in den großen Familienklan integriert.

Imago Sängerin Maite im August 2025 in Herne

Imago Musiker John Kelly und seine Frau Maite Itoiz im Juli 2025 beim ZDF-Fernsehgarten in Rheinland-Pfalz

Getty Images Maite Itoiz und John Kelly, Februar 2007

