Dank Ozempic: Serena Williams fühlt sich gesund wie noch nie

Serena Williams (44) fühlt sich so gesund wie nie – und sagt selbst, sie sei fitter als zu aktiven Zeiten auf der Tour. Die Tennis-Ikone erzählte dem Magazin People, dass sie mit Hilfe eines GLP‑1‑Medikaments rund 34 Pfund, also etwa 15 Kilo, abgenommen habe. Seit einigen Monaten trainiert sie wieder regelmäßig auf dem Tennisplatz, macht Pilates, geht spazieren und joggen. Schauplatz ihres Comebacks ins aktive Leben sind Tennisplätze in ihrer Heimat, an ihrer Seite oft Freundinnen und Familie. Und obwohl Schwester Venus (45) sie immer wieder neckisch zu einem Comeback drängt, bleibt Serena im Ruhestand. Nächster großer Auftritt: ein Super-Bowl-Spot für die Kampagne "Healthier on Ro", gemeinsam mit Ex-Basketballstar Charles Barkley (62) und anderen Patientinnen und Patienten.

Die 23‑malige Grand-Slam-Siegerin betont, dass die Medikation nicht nur die Waage bewegt, sondern messbare Werte verbessert habe. "Ich fühle mich gesünder. Ich fühle mich leichter. Ich fühle mich großartig", sagte sie People. Ihr Cholesterin sei um 30 Prozent gesunken, ihr relatives Risiko für Herzerkrankungen habe sich laut eigener Angabe deutlich reduziert. Das neue Körpergefühl mache Lust auf Bewegung, auch wenn sie über die zusätzliche Aktivität schmunzelnd sagt, sie mache sie manchmal müde. Ein Comeback schließt sie dennoch aus: Der Gedanke reizt zwar, doch Serena erklärt, sie habe den Profisport beendet, um mehr Zeit für die Familie und den Wunsch nach weiteren Kindern zu haben. Ihre Offenheit über GLP‑1‑Therapien soll außerdem Berührungsängste abbauen. "Ich wollte ein Teil davon sein, dieses Stigma zu durchbrechen", sagte sie und erzählte, wie sie sogar auf dem Jahrmarkt von einem Mann darauf angesprochen wurde.

Abseits der Zahlen bleibt die Sportlerin im Alltag fest verankert. Zuhause teilt Serena Routinen und Freude an Bewegung mit ihren Töchtern Alexis Olympia und Adira River, die sie mit Ehemann Alexis Ohanian (42) großzieht. Die Athletin genießt Momente auf dem Platz, bei denen spielerische Leichtigkeit statt Wettkampfdruck im Vordergrund steht – kleine Übungen, gemeinsames Balancieren des Balls, viel Lachen. Auch die enge Bindung zu Venus bleibt spürbar, wenn die Schwester als motivierende Stimme im Hintergrund auftaucht. Serenas Umfeld wirkt wie ein verlässliches Netz: Familie, Freundinnen und Freunde, die die neuen, gesünderen Gewohnheiten mittragen und Raum für das geben, was ihr aktuell am wichtigsten ist – aktiv bleiben, ohne Ergebnislisten, und Geschichten teilen, die anderen Mut machen.

Getty Images Serena Williams, Mai 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026

serenawilliams Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025