1.300 Dollar: Kim Kardashian kauft Pokémon-Karte für Sohn

Kim Kardashian (45) gönnte ihrem Sohn Saint West (10) vor Kurzem ein ganz besonderes Geschenk. Der Realitystar besuchte gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Sohn eine Sammelkartenmesse. Wie Daily Mail berichtet, schauten die beiden auch am Stand des Content Creators Pokehoops vorbei. Dort nahmen sie verschiedene wertvolle Sammelkarten genauer unter die Lupe. Unter anderem bestaunten Kim und Saint eine Pokémon-Karte im Wert von stolzen 100.000 Dollar, was umgerechnet etwa 87.000 Euro entspricht. Doch statt zu dieser Luxuskarte zu greifen, entschied sich Kim für ein etwas günstigeres Exemplar.

Kim kaufte ihrem Sohn eine BGS 10 Hidden Fates Shiny Charizard-Karte im Wert von umgerechnet 1.100 Euro. Saint übergab dem Verkäufer das Bargeld für die Karte persönlich, bevor Kim sich für den Kauf bedankte und die beiden weiterzogen. Der Händler teilte später ein entsprechendes Video auf Instagram. In dem Clip ist zu sehen, wie die beiden sich verschiedene Karten anschauen und schließlich die Shiny Charizard-Karte erwerben. Saint scheint ein großer Pokémon-Fan und begeisterter Sammler zu sein, wie aus dem Beitrag hervorgeht.

Kurz darauf trafen Kim und Saint in Las Vegas auf DJ und Musikproduzent Steve Aoki (48), der selbst als begeisterter Pokémon-Kartensammler gilt. Gemeinsam stöberten sie weiter nach besonderen Motiven und setzten ihre Suche nach möglichen Schätzen fort. Auf Instagram teilte Steve mehrere Eindrücke des Treffens und zeigte, wie er mit Kim und Saint am Tisch sitzt und neue Kartenpacks öffnet. Zu den Bildern schrieb er: "Ich fange euch alle!" Für Saint wurde der Ausflug damit zu einem echten Highlight, das Hobby und besondere Momente mit seiner Mutter und dem Star-DJ verbindet.

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IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

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Getty Images Kim Kardashian und Saint West, März 2024

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Saint West