Nicht künstlich: Solo Kate Merlan will durch S*x Mama werden

Kate Merlan (38), die als Reality-TV-Star in Deutschland bekannt ist, hat kürzlich in einem Interview mit Promiflash offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Die 36-Jährige verriet bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", dass sie trotz Single-Status aktiv über ihre Zukunft nachdenkt. Besonders am Herzen liegt ihr dabei, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. "Natürlich durch S*x ist ein Kind immer am besten zu machen. Wir haben ja auch alle gerne S*x. Und dementsprechend wäre es natürlich super, wenn es beim S*x passiert", erklärte Kate ganz offen.

Falls sich ihr Wunsch jedoch nicht auf die traditionelle Weise erfüllen sollte, zieht sie laut eigener Aussage auch alternative Methoden in Betracht. Dabei denkt die einstige Teilnehmerin mehrerer Reality-Formate über eine künstliche Befruchtung nach. "Wenn es jetzt aber nicht mehr klappen sollte, würde ich es auch anders probieren. Aber dann würde ich wahrscheinlich direkt zwei auf einmal reinmachen lassen. Wennschon, dennschon direkt zwei auf einen Schlag – dann habe ich ein bisschen Zeit gespart", sagte sie lachend.

Trotz ihres Wunschs lässt sich die 38-Jährige allerdings nicht unter Druck setzen – vor allem nicht von ihrem Alter. "Jetzt ist, glaube ich, wieder irgendwer schwanger […] Ja, wo ich mir dann denke, wenn bei ihr unten noch eins mit über 40 rauskommt, dann kommt das bei mir auch raus. Und deswegen mache ich mir da immer keinen Stress", erklärte sie im Promiflash-Interview. Vor ein paar Jahren machte es den Eindruck, als habe Kate den perfekten Vater für ihre zukünftigen Kinder schon gefunden. Ihrem Ex Jakub Jarecki (30) gab sie 2022 sogar das Ja-Wort. Knapp ein halbes Jahr später gaben sie aber ihre Trennung bekannt.

Imago Kate Merlan beim Screening von „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ im Festsaal Kreuzberg, Berlin

Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024