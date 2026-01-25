"Verstehe es nicht": Jason Kelce begeistert jetzt auf TikTok

Jason Kelce (38) ist jetzt offiziell auf TikTok – und macht aus seiner Verwirrung dort kein Geheimnis. In der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights", den Jason gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (36) moderiert, bestätigte der ehemalige Football-Star, dass er sich auf der Plattform angemeldet hat. Sein Nutzername "Jason.Kelce.Hates.TikTok" spricht dabei Bände, in seiner Bio steht trocken: "Ich habe keine Ahnung, was ich tue." Trotzdem sorgt der Schritt des Sportlers für Aufsehen: Innerhalb kürzester Zeit sammelte er bereits mehr als 200.000 Follower und seine ersten Clips kommen zusammen auf mehrere Millionen Aufrufe.

Im Podcast spielten die Brüder sein allererstes TikTok ab: ein 14-sekündiges Video von einem riesigen, rotierenden Root-Beer-Glas auf dem Dach eines Frostop-Restaurants. "Das war, als ich noch herausfinden musste, was ich überhaupt mache", erklärte Jason im Gespräch und gestand, dass er anfangs nicht einmal wusste, dass er die Musik selbst auswählen kann. Zu einem weiteren Clip, der sein Gesicht im extremen Nahaufnahme-Modus zeigt, konnte Travis sich einen Spruch nicht verkneifen. "Warum zur Hölle ist deine Nase so groß?", feixte der Kansas-City-Star im Podcast, worauf Jason die ungewohnte Perspektive als "optische Täuschung" abtat.

Im Kommentarbereich zu diesem Clip tauchte dann auch ein vertrauter Name auf: Ehefrau Kylie Kelce (33). Die dreifache Mutter, die selbst auf TikTok aktiv ist, stichelte liebevoll unter Jasons Beitrag: "Du hast herausgefunden, wie man die Musik auswählt", schrieb sie und fügte Applaus-Emojis hinzu. Das Paar ist seit 2013 verheiratet und dafür bekannt, sich immer wieder gegenseitig aufs Korn zu nehmen. In einem ihrer eigenen TikToks zeigte Kylie etwa, wie Jason mit Freunden eine spontane Irish-Dance-Aktion für sie einfädelte, obwohl sie seit der Schulzeit kaum noch getanzt hatte. "Schlaf mit einem Auge offen", witzelte sie damals im Clip.

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin