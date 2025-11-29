Würde Anna-Maria Ferchichi auch ohne Angestellte klarkommen?

Wenn es um Unterstützung im Alltag geht, macht Anna-Maria Ferchichi (44) kein Geheimnis daraus: Die Influencerin lebt in Dubai mit einem eingespielten Team, das ihr Familienleben organisiert. Zwei Nannys, zwei Haushälterinnen, zwei Fahrer und ein Koch halten den Betrieb mit acht Kindern am Laufen – von Fahrdiensten bis zur Küche. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan wissen, ob sie sich ein Leben ohne Angestellte überhaupt vorstellen könne. Die Influencerin antwortet direkt und ohne Umschweife: "Ja, das könnte ich. Aber mir ist auch bewusst, wie mein Leben dann aussehen würde."

Im Anschluss erklärt sie, wie sie zu dieser Haltung kommt. "Ich bin mit 20 Mutter geworden und hatte keine Angestellten", betont Anna-Maria im Netz und erinnert damit an ihre Anfänge ohne Hilfe im Haushalt. Heute ist die Situation eine andere: Ein größeres Familiengefüge braucht Planung, die Aufgaben sind verteilt und das Team übernimmt vieles, was früher an ihr hing. Das heißt nicht, dass sie es nicht anders könnte – aber sie macht deutlich, dass der Preis dafür Zeit, Nerven und deutlich mehr Organisation wäre.

Schon vor wenigen Wochen gewährte die Ehefrau von Rapper Bushido (47) auf Instagram einen noch tieferen Einblick hinter die Kulissen ihres strukturierten Alltags. Offen erzählte Anna-Maria: "Ich habe absolut nichts mit dem Haushalt, Wäsche, Einkauf oder Kochen zu tun." In der Fragerunde schilderte sie, wie reibungslos der Tagesablauf dank ihres Teams funktionierte. Während die Kinder von morgens bis zum frühen Nachmittag in der Schule waren, nutzte die achtfache Mutter diese freie Zeit ganz für sich – für Sport, Arbeit oder einfach, um Freunde zu treffen.

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025