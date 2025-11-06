Trotz Kids: Anna-Maria Ferchichi hat immer "halben Tag frei"

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau von Rapper Bushido (47) und Mutter von acht Kindern, hat auf Instagram einen Einblick in ihren Alltag gewährt. In einer Fragerunde erklärte die Influencerin, wie sie es schafft, trotz der großen Familie Zeit für sich selbst zu finden. Ihr Team besteht aus zwei Nannys, zwei Haushälterinnen, zwei Fahrern und einem Koch, die sich um den Haushalt und organisatorische Aufgaben kümmern. "Ich habe absolut nichts mit dem Haushalt, Wäsche, Einkauf oder Kochen zu tun", erklärte sie. Da alle Kinder von 7:30 bis 14 Uhr in der Schule sind, steht ihr die erste Tageshälfte zur freien Verfügung, in der sie Sport treibt, arbeitet und Freunde trifft.

Der strukturierte Tagesablauf von Anna-Maria ermöglicht es ihr, beide Teile ihres Lebens – Familie und persönliche Zeit – unter einen Hut zu bringen. Während die Vormittage ganz ihr gehören, widmet sie den Nachmittag und Abend ihrer großen Familie. Dabei scheint das umfassende Team eine wichtige Rolle zu spielen, um den Familienalltag reibungslos zu organisieren. Auf Instagram beeindruckt sie ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihr durchorganisiertes Leben und ihre scheinbare Leichtigkeit, den Herausforderungen des Familienlebens gerecht zu werden.

Vor rund zwei Wochen sorgte sie bereits für Gesprächsstoff, als sie auf Instagram ihr aktuelles Gewicht verriet. Offen teilte Anna-Maria, dass sie bei einer Größe von 1,72 Metern 56 Kilogramm wiege. In der Fragerunde erklärte sie außerdem ihre Ernährungsgewohnheiten: Statt auf Snacks setze sie lieber auf viel Gemüse und Fisch. "Ich strukturiere meinen Tag mit festen Mahlzeiten und Trainingseinheiten", erklärte sie damals. Ausnahmen von ihren Routinen gebe es aber immer.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024