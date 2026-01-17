Bushido wollte während der Pause weitere Kids von Anna-Maria

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) blicken nach einer Beziehungspause wieder gemeinsam nach vorn – und zwar mit einem großen Familienplan. Das Paar, das bereits sieben gemeinsame Kinder hat, will in den USA mithilfe von zwei Leihmüttern erneut Eltern werden. Die Gespräche mit einer Klinik in Los Angeles laufen, die Embryonen sollen dorthin transportiert werden. Besonders bemerkenswert: Der Kinderwunsch war auch während der Trennung da – und zwar nicht nur bei der Influencerin, sondern auch beim Rapper. Anna-Maria schildert das gegenüber Bild: "Anis' Wunsch nach weiteren Kindern stand nie zur Debatte. Egal, wie es zwischen uns stand. Er hätte das auch gerne weiter fortgesetzt, selbst, wenn wir nicht zusammengeblieben wären."

Doch dazu kam es nicht – die getrennte Zeit ist vorbei. Nun geht es an die Umsetzung. Der Plan mit zwei Leihmüttern ist laut Anna-Maria bewusst gewählt, um das Frühgeburtsrisiko zu minimieren. Wie groß der Wunsch nach weiterem Nachwuchs ist, betont die Achtfachmama folgendermaßen: "Als wir in diesem halben Jahr nicht zusammengewohnt haben, wollte er mich fragen, ob er auch ohne mich unsere befruchteten Embryonen verwenden darf." Daran habe sie gemerkt, wie stark Bushidos Gefühle für sie sind: "Das hat mich sehr berührt. Er liebt mich wirklich, ich weiß das."

Die beiden leben seit Jahren ein reges Familienleben mit vielen Routinen und noch mehr Trubel: Ihre drei jüngsten Kinder, die Drillinge, gelten als eingeschworenes Team, die älteren Kinder halten zusammen und Anna-Marias ältester Sohn Montry Lewe ist längst ein fester Anker im Alltag der Großfamilie. Er stammt als einziges der acht Kinder aus einer früheren Beziehung. "Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Großen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiß, wovon ich rede", fasst Anna-Maria zusammen.

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024