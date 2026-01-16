Anna-Maria Ferchichi verwechselt Drillinge und Ort auf Tour

Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt mitten im Tourtrubel ihres Mannes Bushido (47) gleich für zwei amüsante Verwechslungen. Die achtfache Mutter begleitet den Rapper derzeit auf seiner Deutschlandtour "Alles wird gut" und hat die sieben gemeinsamen Kinder mit im Gepäck – inklusive der vierjährigen Drillinge Amaya, Leonora und Naima. In einem neuen Instagram-Clip aus einer Konzerthalle will Anna-Maria ihre Follower begrüßen, landet aber einen doppelten Versprecher: Sie schreibt "Hallo Hannover", sagt in die Kamera jedoch "Wir sind in Stuttgart". Und während sie das klarstellen will, rollt plötzlich eines der Drillinge mit einem Roller in die Halle und bringt die ohnehin schon leicht gestresste Tour-Mama endgültig durcheinander.

Der kurze Moment aus der vollen Arena von Hannover zeigt, wie dicht Glamour und Chaos auf der Tour beieinanderliegen. Während die Fans auf ihren Star warten, testen die Drillinge backstage und beim Soundcheck Mikrofone, schnappen sich Leckereien vom Buffet und schauen sich die Shows ihres berühmten Papas in der ersten Reihe an. Genau diese Szenen teilt Anna-Maria auf Social Media immer wieder mit ihrer Community und lässt so hinter die Kulissen der "Alles wird gut"-Tour blicken. Im Clip hört man sie lachend rufen: "Amaya! Ne, wer bist du?", als das Roller-Kind vorbeidüst – wer von den drei Mädchen es wirklich ist, bleibt ihr kleines Geheimnis. Fest steht nur: Die Kinder scheinen das Tourleben sichtlich zu genießen, während ihre Eltern zwischen Bühne, Backstage-Bereich und Familienalltag ständig alles unter einen Hut bekommen müssen.

Vor zwei Tagen hat Anna-Maria dann für eine echte Überraschung gesorgt. Hinter den Kulissen eines Konzerts in Berlin bestätigte die Ehefrau des Rappers gegenüber Bild klar: "Ja, wir sind wieder ein Paar!" Damit machte sie den Spekulationen um ein Liebes-Comeback ein Ende und gab tiefere Einblicke in ihr Privatleben. Die beiden hatten sich zuvor eine Auszeit genommen und ein halbes Jahr getrennt voneinander gelebt.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2025