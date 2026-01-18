Kniefall: Bushido macht seiner Anna-Maria Liebeserklärung

Ein Bild, ein Kniefall, ein Satz mit großer Wirkung: Bushido (47) hat auf Instagram eine Liebeserklärung an seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) geteilt – während seiner "Alles wird gut"-Tour durch Deutschland und umgeben von der ganzen Familie. "Oft ging es bergauf, manchmal ging es bergab, aber wir haben nie aufgehört, uns zu lieben", schrieb Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zu einem Foto, auf dem er vor seiner Frau kniet und ihr tief in die Augen blickt. Die Szene spielte sich während des Touralltags ab, den Anna-Maria und die Kinder aktuell eng an seiner Seite miterleben. Nach einer Phase der räumlichen Trennung zeigt das Paar jetzt wieder öffentlich Nähe. Die Botschaft ist deutlich: Ihre Liebe soll jeder sehen.

Hinter dem romantischen Moment steckt eine klare Entscheidung für einen Neuanfang nach ihrer kurzen Beziehungspause. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählten die beiden, dass sie eine Paartherapie begonnen haben, um besser miteinander zu sprechen und die "Love-Language" des anderen zu verstehen. Probleme seien früher zu oft weggeschoben worden, nun gehe es um offene Gespräche und neue Rituale. Auch die Familienpläne sind konkret: Da für Anna-Maria aus medizinischer Sicht keine Schwangerschaft mehr infrage kommt, wünscht sich das Paar zwei weitere Babys mithilfe von Leihmüttern. Parallel arbeitet die Familie am nächsten Kapitel ihres Alltags – nach dem Leben in Dubai wollen sie in München ankommen. Das neue Zuhause sei groß genug, heißt es, auch mit Blick auf möglichen Zuwachs.

Privat hatte sich zuletzt bereits angedeutet, dass beide wieder zueinanderfinden. Bei einem Konzert in Berlin ließ Anna-Maria durchblicken, dass sie und der Rapper wieder zusammen sind. Seitdem ist sie häufiger an seiner Seite, teilt Einblicke aus Backstage-Momenten und Familienreisen, während er auf der Bühne und online versöhnliche Töne anschlägt – zumindest was seine Familie betrifft. Gegenüber seinen Fans, mit denen er zuweilen auf der Bühne performt hat, fand er oft nur geringschätzige Worte. Die beiden kennen das Auf und Ab seit Jahren und haben aus ihren Problemen nie ein Geheimnis gemacht. Anna-Maria, die als Mutter von acht Kindern den Alltag der Großfamilie organisiert, und der Musiker, der seine Karriere zunehmend mit dem Familienleben verzahnt, setzen derzeit sichtbar auf Nähe, Routinen im Tourtrubel und das Gefühl, als Einheit aufzutreten.

Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria feiern ihre Versöhnung im Netz.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025