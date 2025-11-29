Zeit in Deutschland: Darauf freut sich Anna-Maria Ferchichi

Sie tauscht Wüstensonne gegen Winterzauber: Anna-Maria Ferchichi (44) kommt in den kommenden Wochen mit ihrer Familie nach Deutschland – pünktlich zu den Feiertagen und parallel zur Tour von Ehemann Bushido (47). Die Influencerin, die sonst in Dubai lebt, lässt in einer Instagram-Fragerunde durchblicken, worauf sie am meisten hinfiebert. "Wir freuen uns wirklich sehr! Auf die Familie, auf die Kälte, auf die Weihnachtszeit und natürlich auch auf euch alle!", schreibt sie und bedankt sich bei den Menschen, die das Paar unterstützen. Ganz ohne Nervosität geht es aber nicht: "Respekt vor dem ganzen Stress habe ich trotzdem."

Die Rückkehr in ihre alte Heimat weckt nostalgische Gefühle in Anna-Maria. Sie erzählt, welche Pläne sie und ihre Familie für die ersten Tage in Deutschland haben: "Wir müssen Wintersachen für uns und unsere Angestellten kaufen. Danach auf jeden Fall Schmalzkuchen essen, einen Glühwein mit Schuss trinken, einen langen Spaziergang durch die Kälte machen und abends vor dem Kamin sitzen." Es scheint, als freue sich die vielbeschäftigte Mutter auf eine gemütliche Mischung aus alten Traditionen und winterlicher Behaglichkeit. "Oh man, ich vermisse diese Dinge", schließt sie ab.

In den vergangenen Tagen wurde immer wieder über einen endgültigen Rückzug von Bushido und Anna-Maria nach Deutschland spekuliert, nachdem sie ihr Anwesen in Dubai verkauft hatten. Doch auf Instagram machte die Social-Media-Bekanntheit unmissverständlich klar: "Wir ziehen nicht zurück nach Deutschland!" Sie betonte, dass der Aufenthalt nur vorübergehend sei und ausschließlich im Rahmen der Tour ihres Mannes sowie für die Weihnachtsferien geplant werde. Auch zur Organisation im Hintergrund äußerte sie sich offen. Während zwei Fahrer und eine Haushälterin in Dubai bleiben, nehmen sie einen Teil ihres Personals mit: "Die Nannys kommen mit nach Deutschland."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024