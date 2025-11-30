Melania Trump nutzt Secret-Service-Codename für Filmfirma

Melania Trump (55) hat ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen. Die Ehefrau von Donald Trump (79) hat ihre eigene Filmproduktionsfirma mit dem Namen Muse Films gegründet. In einem Video auf Instagram präsentierte sie das Firmenlogo, ein stählernes "M". Der Startschuss fällt passend zu einem ersten Projekt, an dem die Unternehmerin selbst mitwirkt. Die Dokumentation mit dem Titel "Melania" wird am 30. Januar in den USA Premiere feiern. Amazon hat sich die Rechte an dem Film gesichert, der Melania während der 20 Tage vor Trumps zweiter Amtszeit begleitet.

Den Firmennamen "Muse" hat Melania bewusst gewählt. Dieser Begriff war nämlich ihr Codename, den ihr der Secret Service während Trumps erster Amtszeit als Präsident gegeben hatte, wie die Washington Post berichtet. Dieser Name spielt auf ihre Vergangenheit als Model und ihre Rolle als Ehefrau des Präsidenten an. Auch Trump hatte während seiner Präsidentschaft einen bezeichnenden Codenamen: "Mogul", in Anlehnung an sein Immobilien-Imperium. Die Codenamen der Präsidentenfamilien sind trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen oft öffentlich bekannt.

Die ambitionierte Unternehmerin setzt mit der Gründung von Muse Films offenbar auf die Stärkung ihrer persönlichen Marke. Mit der Dokumentation "Melania" möchte sie der Welt eine neue Sicht auf sich selbst zeigen. Diese soll später durch eine dreiteilige Dokumentarserie ergänzt werden, die tiefer in ihr Leben eintaucht. In der Öffentlichkeit ist sie für ihre oft reservierte Haltung bekannt, vielleicht bietet die Dokumentation der Welt einen bislang verborgenen Einblick.

Getty Images Melania Trump, November 2024

Getty Images Donald und Melania Trump, April 2025

Getty Images Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Mannes Donald Trump, Januar 2025