Bierdusche: Heidi Klum nimmt komplettes Wiesn-Programm mit

Das "HeidiFest" zum Auftakt der Wiesn war eine Party der Extraklasse. Zum ersten Mal organisierte Heidi Klum (52) ihr eigenes Mini-Oktoberfest. Mit jeder Menge Promis ließ sie es im Münchner Hofbräuhaus ordentlich krachen – und erlebte hautnah, wie auf dem Volksfest gefeiert wird. Natürlich durfte der traditionelle Fassanstich auch nicht fehlen. Wie ein Clip auf ihrem Instagram-Profil zeigt, bekam das ehemalige Supermodel dabei eine ordentliche Bierdusche ab. Ein Problem ist das aber offenbar nicht. In der Aufnahme ist deutlich zu sehen, dass Heidi den Unfall mit Humor nimmt: Tatsächlich postete sie das Ganze in Zeitlupe und legte die Melodie aus dem Film Titanic drunter.

Das "HeidiFest" konnten die Fans live im TV verfolgen. Was eigentlich ein Fest für alle – Zuschauer wie Gäste – sein sollte, sorgte beim Publikum aber eher für gemischte Reaktionen. Während sich einige gut unterhalten fühlten und es feierten, dass der Sender RTL sich mal richtig was traute, schienen andere sich zu fragen, wo sie gelandet sind. Auf X sammelten sich Reaktionen wie "Was zur Hölle ist das?" oder "Ich muss dringend Fieber messen! Dringend!" Für viele war Heidis Oktoberfest-Spektakel ein kleiner Fiebertraum. Die Quoten ließen allerdings zu wünschen übrig. Wie DWDL berichtete, musste RTL sich mit nur 760.000 Zuschauern hinter der Konkurrenz geschlagen geben.

Und dabei hatte Heidi sich richtig was einfallen lassen. In der Übertragung beobachteten Fans die Gäste nicht nur beim Biertrinken und Feiern. Die Germany's Next Topmodel-Jurorin sorgte für einen Programmpunkt nach dem anderen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem Schlagerstars wie Jürgen Drews (80), Michelle (53) und die Weather Girls. Zudem brachte die 52-Jährige ihre ganze Familie mit. Neben ihren vier Kindern war auch Mama Erna Klum (81) mit von der Partie. Ebenfalls nicht fehlen durfte natürlich Heidis Ehemann Tom Kaulitz (36), der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill (36) kam. Auf der Gästeliste standen außerdem Ross Antony (51), Lucas Cordalis (58) und Kerstin Ott (43).

Getty Images Heidi Klum auf ihrem "HeidiFest" 2025

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel