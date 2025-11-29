Kein Zurück mehr: Knossi zeigt seine abgeschliffenen Zähne

Knossi (39), überrascht seine Fans auf Instagram mit einem außergewöhnlichen Anblick: Der Twitch-Star präsentiert seine kurz abgeschliffenen Zähne, die nun eine vampirähnliche Form haben. Unter einem kurzen Reel, in dem der selbsternannte König mit einem "Guten Morgen" in die Kamera lächelt, erklärt er humorvoll: "Kleines Update! Die Arbeiten beim Zahnarzt verlaufen planmäßig." Die Community reagiert prompt mit humorvollen Kommentaren, Memes und dem liebevollen Vergleich: "Der König bekommt neue Kronen!"

In einem seiner Livestreams sprach Knossi zuvor offen über die Hintergründe seiner zahnmedizinischen Reise. Seit Jahren litt der Entertainer unter erheblichen Zahnproblemen, die nun mit einer kompletten Erneuerung des Gebisses gelöst werden sollen. Er verriet, dass seine bisherigen Zähne fast vollständig künstlich waren und die Behandlung dringend nötig ist. Als Übergang trägt er nun ein Provisorium, während die neuen Kronen noch in Arbeit sind. Bis Dezember wird der Prozess abgeschlossen sein, wie er erklärte, auch wenn die Fans sein charakteristisches goldverziertes Lächeln vermissen könnten.

Knossi, der für seinen Humor und seine Nahbarkeit bekannt ist, geht auch mit diesem privaten Thema gewohnt locker um. Und dieser authentische Umgang mit der Behandlung begeistert die Community, die ihn seit Jahren unterstützt. Ob Memes, Genesungswünsche oder nostalgische Bekenntnisse – die Kommentare zeigen, dass die Fans weiterhin fest hinter ihm stehen. Schon vor seiner Zeit als Streamer hatte Knossi immer eine besondere Verbindung zu seinem Publikum, die er durch seine offene und charmante Art nur weiter stärkt.

Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

Imago Knossi im April 2025

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025