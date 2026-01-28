Nach Skandalen: Das macht "Milli Vanilli" Fab Morvan heute

Der "Milli Vanilli"-Star Fabrice Morvan (59) hat nach dem berühmten Playback-Skandal in den 1990er-Jahren ein neues Leben für sich gefunden. Während sein Partner Rob Pilatus ein tragisches Ende fand, schlug Fab einen anderen Weg ein: Er zog nach Los Angeles und widmete sich weiter der Musik. Besonders die Veröffentlichung seiner Memoiren "You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli" markierte ein wichtiges Kapitel. Das begleitende Hörbuch bringt ihm nun eine außergewöhnliche Ehre - mit einer Grammy-Nominierung in der Kategorie "Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording", wie Bunte berichtet. Neben kreativen Projekten engagierte sich der Musiker auch als Co-Produzent des Biopics "Girl You Know It's True", das die Geschichte des Duos beleuchtet und Ende Januar auf Sat.1 seine Free-TV-Premiere feierte.

Der Erfolg des Pop-Duos Milli Vanilli, gefolgt vom katastrophalen Absturz, hinterließ bei den beiden Frontmännern tiefgreifende Spuren. Nach dem aufgedeckten Playback-Betrug durch Produzent Frank Farian (†82) mussten Fab und Rob nicht nur massive öffentliche Kritik einstecken, sondern verloren auch den zuvor gewonnenen Grammy. Während Rob an den Folgen von Drogen- und Alkoholmissbrauch tragisch verstarb, schaffte Fab einen Neuanfang. Der Musiker blieb nicht nur kreativ aktiv, sondern fand auch privat sein Glück. Mit seiner Partnerin Tessa und vier Kindern pendelt er heute zwischen Mallorca und den Niederlanden.

Trotz des Skandals hat Fab nie aufgehört, an sich und seinen Träumen zu arbeiten. Die Reflexion seiner eigenen Geschichte zeigt, dass ihn die Medienpräsenz nach all den Jahren gelassener macht. Bereits in einer früheren Dokumentation sprach Fab davon, wie er und Rob als Aushängeschilder eines weltweit erfolgreichen Projekts instrumentalisiert worden seien. Mittlerweile blickt Fab optimistisch in die Zukunft, nutzt Chancen wie die Grammy-Nominierung und hält an seiner Liebe zur Musik fest. Ungebrochen scheint sein Wunsch, vergangene Fehler hinter sich zu lassen und mit einem positiven Beitrag für die Unterhaltungswelt inspiriert neu durchzustarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Milli-Vanilli-Star Fabrice Morvan

Anzeige Anzeige

DENIZ/ Action Press Rob Pilatus und Fabrice Morvan von Milli Vanilli

Anzeige Anzeige

ActionPress Robert Pilatus, Frank Farian und Fabrice Morvan