Amanda Seyfried schwärmt von Filmkollegin Sydney Sweeney

Amanda Seyfried (40) hat im Gespräch mit Bild verraten, wie eng sie und Sydney Sweeney (28) während der Dreharbeiten zu "The Housemaid – Wenn sie wüsste" zusammengewachsen sind. Die beiden Hollywood-Stars standen Seite an Seite in New York vor der Kamera und entwickelten am Set eine besondere Nähe, die sich auch in intensiven Momenten auf der Leinwand zeigt. Regisseur Paul Feig (63) stellte die zwei bewusst eng zueinander, was laut Amanda die Spannung anheizte. Besonders eine Regieanweisung blieb ihr im Kopf: "Lass sie glauben, dass du sie küssen wirst", sagte sie zu Bild. Amanda und Sydney, häufig auf Premieren dicht nebeneinander und immer im Gespräch vertieft, trugen diese Intimität sichtbar nach außen – und wecken damit Neugier auf die Geheimnisse im Film.

Der Thriller basiert auf dem Bestseller von Frida McFadden, der dank BookTok weltweit zum Hype wurde. Im Film wird Millie, gespielt von Sydney, angeheuert, als Hausangestellte bei Nina und deren Ehemann Andrew zu arbeiten – nach außen perfekt, dahinter voller Risse. "Jede Figur hat ein Geheimnis vor den anderen", erklärte Paul Feig gegenüber Bild. Amanda beschreibt die Zusammenarbeit als eingespielt und leichtfüßig: "Syd und ich haben eine sehr, sehr ähnliche Arbeitsethik", sagte sie. Beide hätten das Set als kreativen Spielplatz erlebt, an dem Blicke mehr sagen durften als Worte. Gleichzeitig spürten alle den Erwartungsdruck der Buchfans. "Es ist viel Druck. Adaptionen sind wirklich schwer", so Amanda.

Hinter den Kulissen wuchs eine Freundschaft, die sich auf roten Teppichen fortsetzt: Lachen, Umarmungen, kurze Blicke, die ohne Wörter funktionieren. Sydney, die von Kolleginnen und Kollegen "Syd" genannt wird, gilt am Set als fokussiert und widerstandsfähig. Paul Feig sagte zu Bild: "Syd ist einer der widerstandsfähigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Sie ist sehr stark und fokussiert auf das, was sie will." Amanda schätzt an ihr die Mischung aus Disziplin und Lockerheit. Beide teilen einen Sinn für Teamgeist und die Freude an filmischen Risiken. Dass die Kamera ihre Nähe so glaubhaft einfängt, liegt auch daran, dass ihre Verbindung über den Dreh hinaus trägt – ein Band, das bei Premieren ebenso sichtbar ist wie in den leisen Momenten zwischen zwei Takes.

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid", Dezember 2025

Getty Images Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der LA-Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney im April 2025