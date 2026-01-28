Diane Kruger fordert mehr Solidarität unter Frauen

Diane Kruger (49) macht eine klare Ansage zur weiblichen Solidarität – und verbindet sie mit einem Serien-Comeback: Im Gespräch mit der Bild sprach die Schauspielerin darüber, warum Frauen trotz Konkurrenz am Ende zusammenstehen sollten. "Es kann Konkurrenz, Streit, Meinungsverschiedenheiten geben. Aber am Ende sind wir Schwestern", sagte Diane. Anlass für ihre deutlichen Worte ist ihre neue Serie "The Seduction", in der sie als Madame de Rosemonde in die feine Pariser Gesellschaft des 18. Jahrhunderts führt. Der Talk fand anlässlich des Starts der Produktion beim Streamingdienst HBO Max statt, wo die Französin Anamaria Vartolomei an Dianes Seite spielt.

Die Serie, eine sechsteilige französische Produktion, ist lose angelehnt an den Briefroman "Gefährliche Liebschaften" von Choderlos de Laclos und zeigt Intrigen, Machtspiele und verführerisch-scharfe Dialoge – aus weiblicher Perspektive. "Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt", erklärte Diane. "Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben", so der Star weiter. "The Seduction" ist Teil des Österreich-Starts von HBO Max und spielt mit der Frage, wie sich Loyalität und Ehrgeiz in einer Männerdomäne behaupten lassen, ohne dass Frauen gegeneinander ausgespielt werden.

Abseits ihrer Karriere ist Diane, deren Rollenwahlen von ihrer Tochter geprägt sind, für ihr starkes Engagement und ihre persönliche Entwicklung bekannt. Mit Rollen in internationalen Produktionen hat sie sich längst einen Platz in der Schauspielwelt gesichert, zeigt sich jedoch auch privat nahbar. Seit der Geburt ihres ersten Kindes ist sie zudem eine starke Verfechterin von Themen wie Selbstbestimmung und Zusammenarbeit unter Frauen. Ihre Erfahrungen scheinen sie noch mehr dazu inspiriert zu haben, die Bedeutung von Zusammenhalt zu unterstreichen – sowohl auf persönlicher Ebene als auch in ihren Projekten.

Getty Images Diane Kruger, Fashion Week 2024

Getty Images Diane Kruger bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Getty Images Diane Kruger bei der Premiere von "Merteuil" in Paris 2025