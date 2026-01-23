Amanda Seyfried schwärmt von Channing Tatum als Co-Star

Amanda Seyfried (40) erinnert sich mit einem breiten Grinsen an einen ziemlich wilden Moment mit Channing Tatum (45) am Set von "Das Leuchten der Stille". In einem Interview mit Deadline, das Mitte Januar veröffentlicht wurde, schildert die Schauspielerin eine Szene am Strand, bei der sie plötzlich etwas Warmes an ihrem Bein spürte – ohne zuerst zu verstehen, was los war. Erst als Channing verdächtig dicht neben ihr stand und sie merkte, dass er tatsächlich an ihr Bein pinkelte, wurde ihr klar, was passierte. "Ich habe es erst gar nicht realisiert und dachte nur: 'Oh, deswegen steht er so nah an mir. Was zur…?'", erzählt Amanda über den Dreh am Meer.

Der skurrile Streich wäre beinahe noch ekliger ausgegangen, denn am Set stand ein Kaffeebecher bedrohlich nah an der Szenerie. "Da war ein Kaffeebecher ganz in der Nähe und ein bisschen ist in den Becher gekommen und er ist weggelaufen", berichtet Amanda über Channings Flucht, nachdem sie laut schreiend reagiert hatte. Eine nichtsahnende Maskenbildnerin griff kurz darauf nach genau diesem Becher und wollte schon trinken – bis Amanda sie im letzten Moment warnte und so vor dem unfreiwilligen "Pinkel-Kaffee" bewahrte. Trotz des schrägen Moments beschreibt die Schauspielerin die Stimmung am Set als ausgelassen und verspielt. "Er ist sehr, sehr witzig, und wir hatten eine großartige Zeit", sagte sie über Channing. Beide hätten sich während des gesamten Drehs einen freundschaftlichen Streich-Kleinkrieg geliefert.

Der Dreh zu "Das Leuchten der Stille" war für Amanda nicht nur wegen der emotionalen Liebesgeschichte zwischen der Studentin Savannah und dem Soldaten John etwas Besonderes, sondern auch wegen der besonderen Chemie mit ihrem Kollegen. Schon früher nannte die Schauspielerin Channing in einem Gespräch mit E! News ihren "Lieblings-Co-Star" und erklärte, sie hätten am Set denselben Humor geteilt und nichts zu ernst genommen, obwohl der Film sehr gefühlvoll und traurig sei. 2021 postete Amanda schwarz-weiße Schnappschüsse von den Dreharbeiten, auf denen sie und der Magic Mike-Star Grimassen schneiden, und schrieb dazu "#tbt DEAR JOHN" – ein kleines Social-Media-Zeichen dafür, dass die gemeinsame Zeit am Set für beide vor allem eines war: ein großer Spaß, bei dem Streiche wie der Pinkel-Moment am Strand offenbar einfach dazugehörten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Channing Tatum bei der "Das Leuchten der Stille"-Premiere in London 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee" in Los Angeles, 14. Dezember 2025