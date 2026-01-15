Amanda Seyfried schwärmt von Ehemann Thomas

Amanda Seyfried (40) hat seltene Einblicke in ihr Privatleben gewährt – und dabei große Worte für ihren Ehemann Thomas Sadoski (49) gefunden. In einem Interview mit der Modezeitschrift Vogue erzählte die Schauspielerin, die seit März 2017 mit Thomas verheiratet ist, wie sehr er ihre Karriere unterstützt und eigene Pläne hintenanstellt. "Er opfert viel für mich", sagte Amanda und offenbarte, dass ihr aktuell "verrückte" Möglichkeiten angeboten werden. Gleichzeitig stellt sie klar, dass Familie für sie Priorität hat. Die zweifache Mutter, die demnächst mit Sydney Sweeney (28) im Film "The Housemaid – Wenn sie wüsste" auf der Leinwand zu sehen ist, betont, dass sie bewusst auswählt, welche Projekte sie annimmt – und nicht selten auch absagt.

Amanda und Thomas teilen sich die Erziehung ihrer beiden Kinder, einer Tochter und eines Sohnes. Während der Dreharbeiten zum Filmprojekt "Long Bright River" habe sie darauf bestanden, an den Wochenenden zu Hause bei ihren Kindern sein zu können. Amanda erklärte, dass diese feste Regel ihr helfe, die Balance zwischen Karriere und Familie aufrechtzuerhalten. Für sie sei es besonders wichtig, ihren Kindern zu zeigen, dass sie ihre Arbeit liebt, aber gleichzeitig signalisiert: "Ich wäre wirklich lieber zu Hause bei euch."

Die Schauspielerin scheint in Thomas einen verlässlichen Anker gefunden zu haben. Abseits des Rampenlichts führen die beiden ein zurückhaltendes Familienleben, fernab großer Auftritte und roter Teppiche. Die Schauspielerin findet Stabilität in Routinen und einem engen Kreis an Vertrauten. Thomas, selbst Schauspieler, geht mit ihr durch dick und dünn, und gemeinsam meistern sie das turbulente Leben in der Unterhaltungsbranche – stets darauf bedacht, den Fokus auf das Wesentliche, ihre Familie, zu legen.

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Juni 2023

Randy Shropshire/Getty Images for World of Children Thomas Sadoski und Amanda Seyfried

Instagram / mingey Amanda Seyfried, Schauspielerin, 2024