"The Housemaid" brilliert an Spitze in deutschen Kino-Charts

Wer das Kino liebt, kommt derzeit wohl nicht an "The Housemaid" vorbei. Der Thriller mit Sydney Sweeney (28) und Amanda Seyfried (40) sorgt weltweit für begeisterte Zuschauer. Auch in Deutschland ist er jetzt ganz oben angekommen. Wie eine Pressemitteilung von Leonine Studios bekannt gibt, platziert "The Housemaid" sich ganz oben in den deutschen Kino-Charts – und das schon am zweiten Wochenende. Rund zwei Wochen nach dem Kinostart liegt der düstere Streifen jetzt bereits bei 438.000 Besuchern und die Tendenz steigt. Damit wird "The Housemaid" wohl der Kassenschlager in Deutschland für den Jahresbeginn.

Aktuell brilliert "The Housemaid" weltweit in den Kinos. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vergangene Woche erreichte Paul Feigs (63) neues Werk bereits ein Einspielergebnis von etwa 172 Millionen Euro – umgerechnet wurde damit in den USA bereits die goldene 200-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Auch für den Regisseur ist das ein echter Meilenstein, denn es ist bereits sein fünfter Film, der so weit kommt. In 66 Ländern ließ "The Housemaid" alles andere hinter sich und landete auch in Großbritannien auf Platz eins. "'The Housemaid' demonstriert, was möglich ist, wenn die richtigen Stars mit brillanten Filmemachern und fesselndem Material zusammenkommen", schwärmt Lionsgate-Produzent Adam Fogelson gegenüber Deadline.

"The Housemaid" basiert auf dem Bestseller-Thriller "Wenn sie wüsste" von der Autorin Frieda McFadden. Im Zentrum der Handlung steht die 27-jährige Millie, gespielt von Sydney. Die junge Frau wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und braucht dringend Arbeit und eine Perspektive. Auf ihrer Suche findet sie eine Anstellung als Haushälterin bei dem reichen Ehepaar Andrew (Brandon Sklenar, 35) und Nina Winchester, letztere gespielt von Amanda. Die beiden nehmen Millie bei sich auf und bieten ihr Unterkunft und Verpflegung, wenn sie sich um das Haus kümmert. Doch der erst so perfekte Neustart entwickelt sich bald zum echten Albtraum, denn vor allem das Verhalten der Hausherrin wird zunehmend seltsamer: Ihr Charakter ist unstet und sie beginnt, Millie absurde Vorwürfe zu machen. Auch die Teenagertochter verhält sich respektlos – nur Andrew bleibt freundlich. Der Grund für das Verhalten der Familie geht auf ein dunkles Geheimnis zurück, das sich nach und nach aufdeckt.

Getty Images Brandon Sklenar, Paul Feig, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der After-Party zur LA-Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Amanda Seyfried, Paul Feig und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "The Housemaid" in Las Vegas, April 2025

Getty Images Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der LA-Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre