Samuel Sohebi teasert "#CoupleChallenge"-Enttäuschung an

Reality-Neuling Samuel Sohebi sorgt schon vor seinem offiziellen Einzug bei #CoupleChallenge für Zündstoff: Gemeinsam mit Emmy Russ (26) startete der Stylist als Team in das TV-Abenteuer und macht jetzt schon klar, worauf sich Fans einstellen können. Im Interview mit Promiflash erklärt er, dass die beiden mit einem ganz bestimmten Leitmotiv in die Show gegangen sind und nicht auf Kuschelkurs waren. "Also, Emmy und ich sind mit einem Motto rein: Wir sind nicht hier, um Freunde zu finden. Das ist doch ein Statement, oder?", sagt er und lässt damit tief blicken, wie wenig ihn Harmonie interessiert. Gleichzeitig deutet er an, dass ausgerechnet die Paare, mit denen er sich anfangs am besten verstanden hat, später zur größten Enttäuschung wurden.

Auf die Frage, mit welchem Paar er und Emmy von Anfang an besonders viel oder eben gar keine Sympathie hatten, bleibt Samuel auffällig vorsichtig – und blockt auf Nachhaken nach einem konkreten Namen ab: "Soll ich dir was sagen? Wenn ich dir jetzt ein Pärchen sagen würde, wäre das komplett falsch." Stattdessen liefert er nur einen entscheidenden Hinweis: "Die, die ich am meisten gemocht habe, das sind dann die größten Feinde von mir geworden. Sagen wir es mal so, oder? Das war doch mal ein Statement." Damit schürt er schon jetzt die Spannung auf heftige Lagerbildung, gebrochene Allianzen und ordentlich Drama im Camp.

Wem Samuel wohl die größte Feindschaft zuschreibt, bleibt spannend – schließlich bietet die aktuelle Staffel ein wahres Star-Aufgebot. Neben Aleksandar Petrovic (34) und seinem Bruder Marko nehmen auch Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Liza Waschke und ihr Freund Sebastian Fobe (40) an der Show teil. Virginia und Andrew Weiss schließen sich dem bunten Cast genauso an, genauso wie Carina Nagel mit Chika Ojiudo-Ambrose. Sophie Welack und Hendrik Sünder, Sieger der ersten Staffel Das Sommerhaus der Normalos, komplettieren das Feld. Mit Bettina Habig, besser bekannt als Erotik-Model "Texas Patti", sowie Ehemann Patrick, wurde sogar Deutschlands schillerndstes Paar der Szene ins Rennen geschickt – die beiden mussten jedoch noch vor Samuel und Emmys Einzug die Koffer packen.

Imago Samuel Sohebi bei der Premiere von "#CoupleChallenge" in Köln, Januar 2026

RTLZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026

