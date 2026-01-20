Amanda Seyfried muss nicht unbedingt einen Oscar gewinnen

Amanda Seyfried (40) hat sich in einem Interview mit dem Magazin New Yorker überraschend ehrlich über ihre Einstellung zu den Oscars geäußert. Die Schauspielerin, die 2021 für ihre Rolle in dem Biopic "Mank" erstmals für einen Academy Award nominiert war, betonte, dass ein Gewinn dieses für viele prestigeträchtigen Preises für sie keine große Bedeutung habe. "Ich bin bis hierhin ohne Oscar gekommen. Warum sollte ich jetzt einen brauchen?", erklärte Amanda deutlich. Eine erneute Nominierung in diesem Jahr, etwa für ihre Rolle in dem Film "The Testament of Ann Lee", würde sie zwar freuen, solch eine Auszeichnung sei für ihre Karriere jedoch nicht entscheidend.

Mit ihrer Aussage spielt die Schauspielerin auf den immensen Hype an, den die Oscars in der Filmindustrie auslösen. Ihrer Meinung nach sei es vielmehr die Nominierung, die Karrieren voranbringe, als der eigentliche Gewinn. In der Vergangenheit habe sie immer wieder bewiesen, dass sie schwierige Rollen meistere und dabei durch ihre konsequenten Entscheidungen sowohl in kleinen Independent-Filmen als auch in großen Produktionen beeindrucke. Ihre jüngsten Werke, der Thriller "The Housemaid" von Paul Feig (63) und das Drama "The Testament of Ann Lee" von Mona Fastvold, seien Beispiele dafür, wie sie diese Vielseitigkeit lebe und dabei mit Leidenschaft zwischen Genres und Formaten wechsle, so People.

Neben ihrer Arbeit im Film hat Amanda in Interviews und Podcasts gezeigt, dass sie auch fernab des Rampenlichts humorvoll und bodenständig bleibt. Zuletzt hielt sie mit einer scherzhaften Bemerkung über eine mögliche Fortsetzung von Mamma Mia Fans des Musicals bei Laune. Obwohl sie sich eher über zukünftige Projekte amüsiert zeigte, als diese zu bestätigen, wird deutlich, dass Amanda nicht nur vor der Kamera, sondern auch mit ihrer charmanten Persönlichkeit begeistert. In ihrem Familienleben als Mutter von zwei Kindern scheint sie zudem die nötige Balance gefunden zu haben, um das turbulente Leben in Hollywood zu meistern.

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"

Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried bei den Joy Awards 2025

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin