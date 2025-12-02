Fata Hasanović hofft: Hat sie etwa Schwangerschaftssymptome?

Model und Social-Media-Star Fata Hasanović (30) sorgt derzeit mit einer Instagram-Story für Aufsehen. Offen sprach sie dort über ihren Babywunsch und einige ungewöhnliche Symptome, die sie seit ihrem Eisprung bemerkt hat. "Ich will ja schwanger werden", erklärte sie ihren Fans und beschrieb, dass sie seit einer Woche müde und energielos sei. Auch Übelkeit am Morgen und ein starker Heißhunger auf rote Paprika, fettige sowie süße Speisen plagen sie. "Also, wenn das jetzt irgendein Zyklus-Ding ist und ich nicht schwanger bin, dann ist hier aber Schicht im Schacht", ließ sie ihre Follower wissen.

Fata, die bereits Mutter eines Kindes ist, macht aus ihrem Wunsch nach weiterem Nachwuchs kein Geheimnis. In ihrer Story verriet sie, dass solche Symptome, selbst wenn sie nicht auf eine Schwangerschaft hindeuten sollten, dennoch für sie Grund zur Hoffnung seien. Ihre Anhänger begleiten sie auf ihrer Reise durch die Höhen und Tiefen des Familienlebens, und Fatas ehrliche Einblicke treffen immer wieder auf eine Welle von Zuspruch. Es bleibt abzuwarten, ob ihre derzeitigen Beschwerden tatsächlich erste Anzeichen für die Erfüllung ihres Kinderwunsches sind, oder ob sie lediglich hormonbedingte Nebenwirkungen ihres Zyklus sind.

Bereits in der Vergangenheit sprach die charmante Influencerin offen darüber, dass sie und ihr Partner sich eine größere Familie wünschen. Dabei hatte Fata einst sogar davon geträumt, vier Kinder großzuziehen, revidierte diesen Plan jedoch nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sie stellte daraufhin fest, dass ein zweites Kind ein realistisches und wünschenswertes Ziel sei. Mit ihrer ehrlichen Art und ihrem bekennenden Wunsch nach einem erweiterten Familienglück inspiriert die sympathische Beauty viele ihrer Fans, die sie durch ihre alltäglichen Erfahrungen an ihrem Leben teilhaben lässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Baby Malik, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Partner Izi, Sohn Malik und Fata Hasanović im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin