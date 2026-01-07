Verliebt: David Jackson und Lissy teilen erste Pärchenfotos

David Jackson und Lissy Korac machen ihre Liebe offiziell – und lassen ihre Fans daran teilhaben. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich bei Bachelor in Paradise nach einer zunächst gescheiterten Kennenlernphase erneut begegneten, entschieden sich im Finale füreinander und bestätigten beim großen Wiedersehen, dass sie ein Paar sind. Nach mehreren Monaten, in denen sie ihr Glück privat hielten, zeigen sie sich nun auf Instagram frisch verliebt. Auf den ersten Pärchenfotos küssen sie sich, lachen in die Kamera und wirken sichtlich gelöst. Dazu schreiben sie: "Die Reise im 'Paradise' endet zwar heute, aber draußen geht sie gemeinsam weiter. Danke an alle, die mitgefiebert haben."

Die neue Bildergalerie markiert den nächsten Schritt nach dem TV-Finale, in dem sie sich bewusst füreinander entschieden hatten. Zuvor war ihre Verbindung holprig gestartet, auf der Insel fanden sie dann doch zusammen und blieben nach Ende der Dreharbeiten im Stillen ein Team. Das Wiedersehen machte ihre Beziehung offiziell, die Social-Media-Posts liefern nun die ersten Einblicke in den gemeinsamen Alltag. Die Kussfotos zeigen sie ungezwungen und vertraut, die Kommentare der Community füllen sich mit Herz-Emojis und Glückwünschen. Dass sie ihre Gefühle zunächst öffentlich zurückhalten mussten, ist während der Ausstrahlung von Datingshows üblich – nach dem Ende der Show können die beiden Influencer ihr Glück nun aber ganz offen zeigen.

Das Liebescomeback des ehemaligen Bachelors und der Rosenanwärterin von 2024 verlief nicht ohne negative Kommentare. Da die beiden offen dazu standen, sich bereits früher gedatet zu haben, kursierten Gerüchte, sie hätten sich im Vorfeld abgesprochen. Gegenüber Promiflash räumte Lissy aber bereits mit diesen Spekulationen auf. "Es gab keine Absprache zwischen David und mir", stellte sie klar. Zwar habe sie gewusst, dass David ebenfalls für das Format angefragt wurde, jedoch seien sie nicht bereits als Paar in die Villa gezogen.

Instagram / lissy.krc David Jackson und Lissy Korac an Silvester 2025

Instagram / lissy.krc David Jackson und Lissy Korac, Influencer

Instagram / lissy.krc David Jackson, Lissy Korac und Paul Janke bei "Bachelor in Paradise" Staffel 6